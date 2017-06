Vermischtes Tirschenreuth

Tirschenreuth/München. Die Ferienregion Oberpfälzer Wald sorgt bayernweit für Schlagzeilen. Das "Natur-Navi" des Oberpfälzer Waldes ist einer von drei Siegern des Wettbewerbs "Modellregion Naturtourismus" des Freistaats. Die weiteren Preisträger sind der Landkreis Kelheim und der Landkreis Miesbach. Das gaben Umweltministerin Ulrike Scharf sowie Wirtschafts- und Tourismusministerin Ilse Aigner am Montag in München bekannt. Gefragt waren neue Ideen für sanften Tourismus. Scharf: "Bayerns Natur ist ein unverzichtbarer Pfeiler für den Tourismus. Naturtourismus ist der Schlüssel für eine nachhaltige touristische Wertschöpfung, die unsere Naturheimat schützt und erhält." Mit dem Wettbewerb fördere der Freistaat kreative regionalspezifische Konzepte für Angebote in Einklang mit der Natur. Die Ideen der drei Sieger zeigten, dass sich durch Kreativität und Engagement nachhaltiger Naturtourismus und Ökonomie verbinden ließen, so Scharf. Laut Aigner zeigt der Wettbewerb eindrucksvoll, "warum Bayern Tourismusland Nr. 1 in Deutschland ist". Alle 15 eingereichten Konzepte verdeutlichten, dass der Freistaat eine einzigartige Vielfalt an naturtouristischen Ideen und Angeboten biete.

Ziel des Wettbewerbs ist es, naturtouristische Angebote verschiedener Träger und Einrichtungen besser zu vernetzen, innovative Angebote zu entwickeln und gezielt zu vermarkten. Das Umweltministerium fördert die drei Wettbewerbssieger jeweils mit bis zu 70 000 Euro.Das digitale "Natur-Navi" des Oberpfälzer Waldes bündelt alle für Naturtouristen relevanten Informationen, Angebote und Points-of-Interest entlang des Goldsteig-Wandernetzes. Das Konzept des Landkreises Kelheim hat den Schwerpunkt "Barrierefreiheit im Naturtourismus". Ziel des Landkreises Miesbach ist eine Optimierung naturtouristischer Angebote, die durch abgestimmte Besucherlenkungsmaßnahmen begleitet wird.Insgesamt 15 bayerische Naturtourismusregionen haben überzeugende Wettbewerbsbeiträge geliefert, die zeigen, welche Potenziale im Naturtourismus stecken. Mit den drei Wettbewerbssiegern hat die Fachjury Projekte ausgewählt, deren besonderer Modellcharakter Impulse für andere Regionen geben kann. Die Preisträger wurden von einer Jury ausgewählt, die sich aus Vertretern der beteiligten Ministerien, der Bayern Tourismus Marketing GmbH, der Fakultät Tourismus der Hochschule Kempten und der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege zusammensetzt.Unter der Dachmarke Oberpfälzer Wald sind die drei Landkreise Neustadt/WN, Schwandorf und Tirschenreuth sowie die kreisfreie Stadt Weiden zusammengeschlossen. Die drei "Modellregionen Naturtourismus" werden am 5. Juli von Staatsministerin Scharf und Staatsministerin Aigner auf Schloss Fürstenried in München offiziell ausgezeichnet.