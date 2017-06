Vermischtes Tirschenreuth

11.06.2017

Die "grüne Zunft" leistet nicht nur bei der Jagd wertvolle Dienste. Mit dem Horn pflegen die Waidmänner auch das Kulturgut.

Keine Nachwuchssorgen

Letzte Ehre geben

Handwerk und Aufgabe

Ehrungen

(kro) Im Blickpunkt des Festkommers des Jagdhornbläsercorps zum 60-jährigen Jubiläum stand die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Dabei wurden Josef Flauger und Leonhard Kühn für die jahrzehntelangen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.Dem Festkommers voraus ging ein eindrucksvoller Festgottesdienst auf der Seebühne, zelebriert von Stadtpfarrer Georg Flierl. Musikalisch wurden der Gottesdienst und der anschließende Festakt von den Kaibitzer Schlossbläsern unter der Leitung von Ely Eibisch umrahmt.Der Hornmeister des Bläsercorps, Peter Hamm, hieß zum Festkommers besonders Schirmherrn, CSU-Bundestagsabgeordneten Reiner Meier, stellvertretenden Landrat Dr. Alfred Scheidler, Bürgermeister Franz Stahl, Jürgen Weissmann vom Präsidium des Landesjagdverbandes Bayern, und den Kreisvorsitzenden der Jäger, Hubert Rustler, willkommen. Hamm betonte, dass die Jagdhornbläser ein großes Kulturgut pflegen, das mit der Jagd eng verbunden ist. Die Initiative zu diesem Jagdhornbläsercorps sei von seinem Vater, Anton Hamm, ausgegangen. Kurz ging der Hornmeister dann auf die Chronik der Jagdhornbläser ein. Stolz zeigte er sich, dass die Jagdhornbläser nun schon seit Jahren in der Goldstufe etabliert seien. Erfreulich sei ferner, dass in den vergangenen Jahren viele Nachwuchsbläser ausgebildet wurden, sowohl Jäger als auch Nichtjäger finden sich unter den Bläsern. Aktuell gehören dem Corps sieben Frauen und 23 Männer an.MdB Reiner Meier bezeichnete das Horn als eines der ältesten Kulturinstrumente. Das Horn habe sich als Signal bei der Jagd fest installiert. Der Respekt vor dem Wild gebiete es, dass ihm zur letzten Ehre ein Signal geblasen wird. Die Jägerschaft, so Meier, übernehme bei der Ausübung ihrer Arbeit staatliche Aufgaben, sowohl im Bereich des Tier- auch im Naturschutz, dafür gebührt ihnen Dank. Neben der waidgerechten Jagd würden auch Traditionen und Werte hochgehalten. Meier zeigte sich erfreut, dass immer wieder Nachwuchsleute zum Jagdhornbläsercorps dazu stoßen, dies unterstreiche die Nachhaltigkeit. Auch Bürgermeister Franz Stahl fand nur lobende Worte für die "grüne Zunft", die Jagdhornbläser unterstrichen, mit welch hoher Qualität die Jagd begleitet werde. Dieses Jubiläum im Fischhofpark durchzuführen, sei mehr als attraktiv, "ja es passt einfach hierher".Stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler betonte, dass im Zeitalter des Internets und der Handys immer wieder Leute gebe, die sich für die Jagd und alles was dazugehört interessieren, dies sei anerkennenswert. Die Rituale bei der Jagd hätten Tradition, deshalb sei es wichtig, dass diese auch gepflegt werden. Er zeigte sich überzeugt, dass die Jagdhornbläser auch in Zukunft Bestand haben, denn sie seien sehr gut aufgestellt. Die Grüße des Bayerischen Landesjagdverbandes übermittelte, wie schon vor zehn Jahren beim 50-jährigen Jubiläum, Jürgen Weissmann, ehe er eine Urkunde des Landesjagdverbandes überreichte. Glückwünsche kamen auch von Hubert Rustler, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Tirschenreuth. Er verwies auf die kulturellen Aspekte der Jagdhornbläser, umso wichtiger sei es, diese auch fortzuführen. Rustler brach eine Lanze für die Jagd und die Jäger: "Die Jagd ist kein Hobby, sondern ein Handwerk und eine Aufgabe. Wir arbeiten dafür, dass im Wald, in der Natur alles in Ordnung ist und bleibt".Im weiteren Verlauf der Festveranstaltung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Die Ehrennadel in Bronze für mindestens zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Tanja Beer, Armin Helm, Elisabeth Kahl, Thomas Kraus, Harald Müller, Hubert Pflaum und Monika Schmid. Für mindestens 20 Jahre Zugehörigkeit wurden mit der Ehrennadel in Silber Tanja Lachmann und Norbert Helgert geehrt. Die Treuenadel in Gold bekam Leonhard Kühn für 40 Jahre Zugehörigkeit. Das Ehrenzeichen in Silber für besondere Leistungen bekam Peter Hamm überreicht.

Eine Art "Zweitverwendung" konnte sich Bundestagsabgeordneter Reiner Meier für das Jagdhornbläsercorps Tirschenreuth vorstellen. Die Musiker könnten doch nach Berlin kommen, "um den richtigen Politikern den Marsch zu blasen", regte Meier an. Eine Einladung in die Bundeshauptstadt folgte prompt. (kro)