Vermischtes Tirschenreuth

28.01.2018

Ein Herz für Kinder haben die rund 120 Mitarbeiter und die Werksleitung der Firma Netzsch am Standort Tirschenreuth. Mit einer Spende von 2200 Euro überraschten sie den Kinderschutzbund. Die Hälfte der Spende ist der Erlös einer Tombola, die das Unternehmen bei der Weihnachtsfeier durchgeführt hat. Die Geschäftsleitung hat den Tombolaerlös verdoppelt, so dass ein stolzer Betrag herauskam. Zu verdanken hat der Kinderschutzbund die Spende einer Idee des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Rene Körner. Werksleiter Robert Meißner würdigte bei der Übergabe des Schecks die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes. Inge Panrucker kündigte an, dass das Geld überwiegend zur Finanzierung der beiden "Rappelkisten" in Tirschenreuth und Mitterteich verwendet wird. Derzeit werden in beiden Einrichtungen 37 Kinder betreut.