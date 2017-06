Vermischtes Tirschenreuth

08.06.2017

Heiße Rhythmen aus dem Süden Spaniens und verführerische orientalische Melodien schweben am Pfingstmontag über den Platz am See.

Die Tänzerinnen der Volkshochschule hatten mit Unterstützung aus Weiden und Plauen ein mitreißendes Programm auf die Seebühne gezaubert. Auch die kleinen "Wüstenblumen" der VHS waren mit dabei, obwohl sie zuvor erst wenige Male in Workshops getanzt hatten. Was vielleicht an Technik noch fehlte machte der Nachwuchs mit Freude und Energie wett. Dafür gab's vom Publikum einen Sonderapplaus. Überhaupt erwies sich der Tanzabend als wahrer Zuschauermagnet. Alle Stühle an der Bühne waren besetzt und die Schaulustigen nahmen sogar die Spannbandbrücke in Beschlag. Nach den orientalischen Einlagen brachten die klackenden Absätze der Flamenco-Tänzerinnen aus Weiden die schwimmende Bühne zum Beben. Mit Fächertänzen und Rumba brachten sie Feuer und Temperament und die Kreisstadt.