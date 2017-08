Vermischtes Tirschenreuth

10.08.2017

Die Waldnaabaue wird zur Erlebniswelt. Südlich von Mitterteich entsteht ein Rundweg, der faszinierende Einblicke in das Naturparadies ermöglichen soll. Dort nisten mittlerweile nicht nur Fisch- und Seeadler, sondern auch Kraniche

Nutzen und schützen

Highlight im Konzept

Lob aus dem Landratsamt

Konnersreuth/Waldsassen. Als einer der ersten Betriebe der Bayerischen Staatsforsten stellte Waldsassen sein neues Erholungskonzept vor. Es ist eine Weiterentwicklung des 2008 erstellten Konzepts und soll den Bürgern Freude und Erholung in den Wäldern garantieren.Forstbetriebsleiter Gerhard Schneider hatte für die Vorstellung das Rathaus in Konnersreuth gewählt. Aus gutem Grund: Der Waldbesinnungspfad "Resl von Konnersreuth" zählt zu den bereits verwirklichten Vorhaben des Forstbetriebs.250 Kilometer Wanderwege, 31 Kilometer Radwege, 66 Kilometer Loipen, sechs Waldlehr- und Erlebnispfade sowie 18 größere Parkplätze gibt es in den Wäldern des Forstbetriebs Waldsassen bereits. Bereiche wie die Waldnaabaue, das Waldnaabtal und der Steinwald mit dem Waldhaus bieten Erholung pur. 23 000 Hektar Staatswald und eine Strecke von 650 Kilometern an Forstwegen sind weitere wichtige Zahlen in der Fortschreibung.Schneider betonte, dass die Forstwege, die früher ausschließlich für die Bewirtschaftung des Waldes gebaut worden seien, zunehmend auch den Erholungssuchenden, den Radlern und Wanderern, zur Verfügung stünden. Schneider: "So können diese Menschen dank der Bewirtschaftung der Wälder die erholsame Wirkung dieses Naturraums erleben und genießen, also eine willkommene Begleiterscheinung." Freilich könne es bei der Bewirtschaftung auch gelegentlich zu Einschränkungen des Erholungsbetriebs kommen, das lasse sich leider nie ganz vermeiden. "Nutzen und Schützen ist das Ziel der Arbeit."Ein Highlight im neuen Erholungskonzept der Staatsforsten ist die geplante "Erlebniswelt Waldnaabaue" südlich von Mitterteich mit vielen Stationen und Angeboten für Familien. Weiter ist eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Fischlehrpfads bei Wiesau geplant. "All diese Projekte werden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kofinanziert. Wir sind Partner der Kommunen", so Schneider. Dabei bezeichnete er die Waldnaabaue als ein Juwel mit einer einzigartigen landschaftlichen Qualität. Die Kosten für die Erlebniswelt Waldnaabaue, die in zwei Bauabschnitten realisiert werden soll, bezifferte er mit 370 000 Euro.Vor der Präsentation stellte Schneider einen Teil des etwa drei Kilometer langen Waldbesinnungspfads "Resl von Konnersreuth" vor. An der Station "Auge", an der es auch einen Info-Punkt über die Marktgemeinde gibt, erläuterte Schneider das Projekt. "Früher war hier ein Waldlehrpfad, der in die Jahre gekommen war. Finanziert haben den Besinnungspfad die Staatsforsten mit verschiedenen Themen zum Leben der Therese Neumann", so Schneider. Pater Benedikt Leitmayr erläuterte den 13 Stationen umfassenden Weg, der Gedanken zum Leben der Resl aufgreift. Insgesamt elf Stelen umfasst die Route. Der Pater: "Genießen Sie die einmaligen Eindrücke der Natur. Die Stationen laden zur Besinnung und zum Nachdenken ein."Stephanie Wenisch, Sachgebietsleiterin für den Tourismus am Landratsamt Tirschenreuth, freute sich über das neue Konzept und lobte es als authentisch. Dank zollte sie den Staatsforsten, die den Touristen und Erholungssuchenden viele Möglichkeiten böten. Johann Weber, Leiter der Forstverwaltung, betonte, dass die Staatsforste viel Geld in die Hand nähmen, um den Menschen abwechslungsreiche Erholung bieten zu können. Die Projekte seien über den ganzen Landkreis verstreut, so dass alle Einwohner ihren Nutzen hätten. Gewinner der Projekte seien die beteiligten Kommunen und vor allem die Menschen.Bürgermeister Max Bindl dankte dem Forstbetrieb Waldsassen für die Erstellung des Waldbesinnungspfads und freute sich über ein tolles Miteinander. Bindl: "Ohne die finanzielle Beteiligung des Forstes, hätte die Marktgemeinde das niemals stemmen können." Auch Waldsassens zweiter Bürgermeister Karlheinz Hoyer hob die gute Zusammenarbeit der Kommunen mit den Staatsforsten hervor.