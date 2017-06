Vermischtes Tirschenreuth

19.06.2017

Die Wohnbereiche 0, 1, 2 und 3 gehören im Seniorenzentrum "Haus Ziegelanger" der Geschichte an. Die Bewohner sind mit Abschluss der Generalsanierung in den Hausgemeinschaften Fischhof, Heusterz, Klettnersturm, Lerchenfeld, Maximiliansplatz, Sternwarte und Wolfenstein zu Hause.

Die markanten Punkte geben den Hausgemeinschaften nicht nur einen Namen, sondern mit passend ausgewählten Fotografien auch ein Gesicht. Für die Bebilderung der Flure und Wohnbereiche stellten Norbert Grüner, Lothar Hladik, Thomas Sporrer, Cornelia Stahl, Berthold Wickl und das Stadtarchiv ihre Fotografien bereit. Die Aufnahmen wurden auf Hartschaumplatten aufgezogen, dienen zusammen mit dem Farbkonzept weiter der Orientierung der Bewohner und finden sich dazu auch auf den Türschildern wieder. Von der Fotografen wurde bei einer kleinen Feierstunde eines ihrer Werke signiert. Dabei dankte BRK-Kreisvorsitzender, Bürgermeister Franz Stahl allen Fotografen für die unentgeltliche Bereitstellung ihrer Aufnahmen. Stellvertretende Einrichtungsleiterin Nicole Rischer-Bäumler berichtete, dass die Bilder bereits für ordentlich Gesprächsstoff bei den Bewohnern sorgten und einige ihr früheres Zuhause in der Kreisstadt wiederentdeckt haben. Wer die Werke betrachten möchte, ist herzlichst zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. Juni, ab 15 Uhr in die Egerstraße 27 eingeladen. Gästeführerin Cornelia Stahl wird an dem Tag passenderweise die Hausführungen um eine kleine Stadtführung ergänzen.