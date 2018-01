Vermischtes Tirschenreuth

19.01.2018

12

0 19.01.201812

Die Schlüsselzuweisungen stehen fest. In den Landkreis Tirschenreuth fließen in diesem Jahr 33,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr eine kräftige Steigerung. Trotzdem gehen zwei Kommunen komplett leer aus.

Schlüsselzuweisungen 2018 Die Schlüsselzuweisungen des Freistaats 2018 für die Städte und Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth im Detail:



Bärnau 1 327 244 Euro



Brand 375 188 Euro



Ebnath 499 408 Euro



Erbendorf 1 905 588 Euro



Falkenberg 38 824 Euro



Friedenfels 570 636 Euro



Fuchsmühl 765 648 Euro



Immenreuth 767 172 Euro



Kastl 187 328 Euro



Kemnath 1 060 984 Euro



Konnersreuth 824 668 Euro



Krummennaab 724 832 Euro



Kulmain 945 416 Euro



Leonberg 480 620 Euro



Mähring 799 496 Euro



Mitterteich 2 146 240 Euro



Neualbenreuth 557 996 Euro



Neusorg 641 116 Euro



Pechbrunn 561 728 Euro



Plößberg 482 480 Euro



Pullenreuth 592 872 Euro



Reuth b Erbendorf 620 248 Euro



Waldsassen 2 787 200 Euro



Wiesau 1 329 444 Euro

Der Landkreis Tirschenreuth selbst erhält 12,8 Millionen Euro - das ist ein Rückgang um rund 400 000 Euro gegenüber vergangenem Jahr. Dafür bekommen die Landkreisgemeinden mit knapp 21 Millionen Euro diesmal deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als 19,5 Millionen Euro überwiesen wurden. Zum Vergleich: In den Landkreis Neustadt gehen insgesamt knapp 49 Millionen und die Stadt Weiden wird mit 21,7 Millionen Euro vom Freistaat unterstützt.Zwei Kommunen - Tirschenreuth und Waldershof - bekommen wie schon im Jahr 2017 aufgrund ihrer überdurchschnittlich guten Steuereinnahmen gar nichts. Das meiste Geld bei den Kommunen im Landkreis streicht Waldsassen mit knapp 2,8 Millionen Euro ein. Auch Mitterteich bekommt mit knapp 2,2 Millionen Euro einen Betrag deutlich über zwei Millionen Euro. Knapp darunter liegt Erbendorf mit 1,9 Millionen Euro, Wiesau und Bärnau erhalten mit je 1,3 Millionen Euro ebenfalls noch eine siebenstellige Summe. Knapp darunter liegt Kulmain mit 945 000 Euro. "Überschaubar" ist die Schlüsselzuweisung für Falkenberg, das nicht einmal ganz 39 000 Euro erhält. Das ist aber doch mehr Geld als 2017, als nur 21 580 Euro an den Kämmerer überwiesen wurden."Die Entwicklung ist der kontinuierlichen Steigerung des kommunalen Finanzausgleiches durch den Freistaat Bayern zu verdanken, von der in besonderem Maße Landkreise und Gemeinden im ländlichen Raum profitieren", beurteilt MdL Tobias Reiß (CSU) die Zahlen.MdL Annette Karl (SPD) bewertet die Steigerung hingegen als eine Folge der wiederholt gestiegenen Steuereinnahmen des Freistaates und nicht als Ergebnis, dass der Freistaat die Kommunen prozentual stärker an seinen Steuereinnahmen beteilige.Die Schlüsselzuweisungen sind ein Ausgleich für diejenigen Gemeinden, deren Steuereinnahmen unter dem bayernweiten Durchschnitt liegen. Städte und Gemeinden, die keine oder relativ wenig Schlüsselzuweisungen erhalten, haben eine entsprechend hohe Steuerkraft.