Vermischtes Tirschenreuth

08.09.2017

7

0 08.09.2017

Erst um 8.30 Uhr beginnt am Dienstag, 12. September, für die Erstklässler der Unterricht an der Marien-Grundschule. Die Erstklasslehrerinnen Sabine Haidl, Judith Gleißner, Isabel Bachmeier und Rektorin Gabriele Grünwald erwarten die Abc-Schützen und ihre Eltern in der Aula. Der Elternbeirat bietet Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränke an. Der erste Schultag endet für die Schulanfänger um 10.30 Uhr, und der zweite Schultag um 11.25 Uhr. Am Mittwoch, 13. September, treffen sich die Erstklässler zu Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer und gehen anschließend gemeinsam zum ökumenischen Anfangsgottesdienst um 8.15 Uhr in der evangelische Erlöserkirche. Die Schüler der 2. bis 4. Klassen besuchen am Mittwoch, 13. September, den ökumenischen Anfangsgottesdienst um 10.15 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche. Der Unterricht endet für sie um 11.25 Uhr.

Im Schuljahr 2017/18 werden die zwölf Klassen von folgenden Klassenleiterinnen unterrichtet: Sabine Haidl (1 a), Judith Gleißner (1 b), Isabel Bachmeier (1 c), Alina Klapper (2 a), Martina Reichl (2 b), Anna Merzinger (2 c), Stephanie Brucker (3 a), Verena Treml (3 b), Edith Bracke (3 c), Edeltraud Eck (4 a), Theresia Zintl (4 b) und Sabrina Zwerenz (4 c). Als Lehrkräfte ohne Klassenführung unterrichten Rektorin Gabriele Grünwald, sowie die Lehrerinnen Verena Ellert und Kerstin Rustler. Das Fach Werken und Gestalten erteilen die Lehrkräfte Birgit Grassold, Dorothea Doß, Elisabeth Gleixner und Magdalena Kick. Als kirchliche Lehrkräfte sind für den katholischen Religionsunterricht Kaplan Paul Gebendorfer, Doris Mehler und Elisabeth Kundrat und für den evangelischen Religionsunterricht Manuela Göldner-Gruber zuständig. Zusätzlich gehören zum Personal Helmut Thanner und Marion Krämer, die im Rahmen des Schulprofils "Inklusion" in den Klassen tätig sein werden. Für Differenzierungsstunden stehen die Förderlehrerinnen Magda Heinrich und Judith Heyd zur Verfügung.Der Unterricht endet am ersten und zweiten Schultag für die 2. bis 4. Klassen um 11.25 Uhr. Ab Donnerstag, 14. September findet in allen Klassen der Unterricht nach Stundenplan statt. Der Schulbus verkehrt vorläufig noch nach dem Plan des vergangenen Schuljahres. Die Termine für die Klassenelternsprecherwahlen sowie die ersten Elternabende sind Montag, 18. September für die 1. Klassen, Dienstag, 19. September für die 2. Klassen, Mittwoch, 20. September für die 3. Klassen und Donnerstag, 21. September für die 4. Klassen. Die Klassenelternsprecherwahlen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Für Auskünfte ist die Schule am Montag, 11. September, von 8 Uhr bis 11 Uhr unter der Telefon 09631/70410 erreichbar.