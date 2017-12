Vermischtes Tirschenreuth

03.12.2017

18

0 03.12.201718

Schon eine Stunde nach dem Beginn gibt es kein Durchkommen mehr: Der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt hat gleich am ersten Tag rund 9000 Besucher angelockt.

"Wenn ich das hier sehe, sind wir längst Weihnachtsstadt! Bürgermeister Franz Stahls Reaktion auf die Kür Tirschenreuths zur "offiziellen Weihnachtsstadt" durch Toni König

Die Großveranstaltung im Fischhofpark macht sich auch in Brombeer-Lila gut: Das ist die neue Farbe der 350 000 LED-Leuchten, die am Wochenende zu einer besonderen Atmosphäre beitrugen. Als Bürgermeister Franz Stahl gemeinsam mit den Veranstaltern, dem Lions Club Tirschenreuth unter Federführung von Hauptorganisator Franz Göhl, und weiteren Ehrengästen den Markt um 15 Uhr eröffnete, drängten sich bereits Hunderte Gäste über das Gelände. An den Kassen war Schlangestehen angesagt.Mit viel "Ahs" und "Ohs" wurde dann die großartige Beleuchtung bestaunt. Zuvor waren natürlich herzliche Dankesworte an alle Beteiligten gegangen. Toni König, Präsident des Lions Clubs, rief Tirschenreuth gar zur offiziellen "Weihnachtsstadt" aus. Das gefiel auch dem Bürgermeister. Seine Antwort: "Wenn ich das hier sehe, sind wir längst Weihnachtsstadt!" Zu dieser Einschätzung passte, dass Besucher nicht nur aus allen Ecken des Landkreises herangeströmt waren. Im Getümmel fanden sich etwa auch Marktredwitzer, Weidener, Schwandorfer und Bayreuther, um nur einige zu nennen. Sobald die Jagdhornbläser das Adventsereignis mit weihnachtlichen Klängen einläuteten, war die gute Laune nicht mehr zu bremsen. Herzlich empfingen die 130 Marktleute in ihren geschmückten Buden die Besucher, die reichlich zulangten bei Glühwein, leckerem Essen und schönem Handwerk.Waren es am Samstag viele Pärchen und junge Leute, die das romantische Ambiente genossen, so kamen am Sonntag ausgesprochen viele Familien, um mit Kind und Kegel durch die Budenstadt zu bummeln. Franz Göhl ist am zweiten Tag mehr als zufrieden: Er spricht von ganzen Busladungen mit begeisterten Besuchern, die auch aus Pegnitz, Pforzheim, Lauf und anderen Orten angereist seien. Der Tirschenreuther Weihnachtsmarkt sei in ganz Bayern bekannt. Göhl: "Wenn das nächste Woche so weitergeht, werden wir die Besucherzahlen von 2016 toppen."Wer's diesmal nicht nach Tirschenreuth geschafft hat: Der Weihnachtsmarkt steigt nochmal am Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 20 Uhr.