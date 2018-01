Vermischtes Tirschenreuth

21.01.2018

Ein fast fünfstündiges Programm erleben die Besucher beim Galaabend der Faschingsgesellschaft "Tursiana" im Kettelerhaus. Neben farbenfrohen Tanzauftritten und tollen Musikeinlagen gibt es eine deftig pointierte Büttenrede.

Mit einem pompösen Einmarsch der mehr als 100 Mitwirkenden und einem Feuerwerk wurde der prachtvolle Galaabend im ausverkauften Saal eröffnet. Präsidentin Iris Fennerl, die auch größtenteils durchs Programm führte, hieß die Gäste willkommen. Für die Stimmungsmusik hatte die Tursiana die "Südwind Buam" engagiert.Zum Programmauftakt hieß es "Bühne frei!" für die Kleinsten der Tursiana: Die Wichtelgarde (3 bis 6 Jahre) führte ihren diesjährigen Schautanz vor. Danach folgte die ältere Wichtelgarde (6 bis 10 Jahre) im neuen Outfit mit einem Marschtanz. Für Gänsehaut bei vielen Zuhörern sorgte die 14-jährige Luisa Zeitler, die mit ihrer tollen Stimme zwei Balladen sang. Bei ihrer Sketcheinlage stellten einige Wichtel die Forderung nach Freibier. Die in "Trolls" verwandelte Mitglieder der Jugendgarde legten einen tollen Schautanz aufs Parkett, ehe das Prinzenpaar Svenja I. und Christian III. den ersten Teil der Ordensverleihungen vornahm und die erste Tanzrunde eröffnete. Nach der Pause übernahm "Nachwuchshoffnung" Tobias Jost das Moderatoren-Mikro und ließ die Jugendgarde für eine flotte Tanzshow aufmarschieren. Danach präsentierte sich das Damenballett zum Thema "Biene Maja". "Da waren einige fantastische Brummer dabei", lautete die Analyse von Bürgermeister Franz Stahl.Nun war die Bühne frei für den Höhepunkt des Abends: Sonja Lorenz holte zum Rundumschlag aus. Zuerst gab es eine Liebeserklärung an den Bürgermeister: "Franzl, ich bin's, dei Sissi." Doch schon bald erkannte sie: "Der hat sei Wei' dabei." Dementsprechend sank ihre Stimmung, "weil ma des jetz sakrisch stinkt". Anschließend wandte sie sich Dr. Alfred Scheidler zu, "dem mit der Platte, ,Papst für Baurecht' wird er genannt". Lorenz weiter: "Papst für Baurecht, der Stellvertreter Gottes auf Erden für Baurechts-Beschwerden." Und schon hatte er eine Papstmütze auf. "Da kommt er optisch größer raus." Viel Lob verteilte die Büttenrednerin an Vinzenz Rahn für den "Cooltour-Sommer". Dabei habe dieser viele Beschwerden einstecken müssen. "Was woll'n die Leute bloß? Einmal ist in diesem Kaff was los, einmal im Jahr, und schon beschwer'n die sich glei, a echte Sauerei." Auch Landrat Wolfgang Lippert geriet ins Visier. "Wer tut da vorne noch rumhock'n? Der Landrat mit den blonden Locken. Naja, der haut mich eh nicht von den Socken." Peter Gold bezeichnete sie als "Mann mit Format". Anschließend verwies Lorenz auf so manchen Patzer beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. "Zum Jubiläum gibt's in diesem Nest nur ein mickriges, kleines Gartenfest." Zur kulinarischen Auswahl vor Ort bemerkte sie: "Gourmetküche Tirschenreuth - des kannst normalerweis' vergessen! Ohne'n Härtl hätt' da keiner was zum Fressen!" Tosender Applaus war Sonja Lorenz am Ende sicher.Im Anschluss zeigte die Prinzengarde, "die schönsten Mädchen Tirschenreuths", im neuen Outfit ihren Gardetanz, ehe mit Ordensverleihungen der zweite Block des Abends endete. Das Männerballett, die agile Schautanzgruppe und ein spektakuläres Finale beendeten weit nach Mitternacht den Galaabend.