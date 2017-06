Gartenhaus ein Raub der Flammen

Vermischtes Tirschenreuth

16.06.2017

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag in der Mittagszeit im Tirschenreuther Ortsteil Ziegelhütte ein Gartenhaus in Brand. Aufmerksame Passanten bemerkten dichten Qualm und setzten sofort einen Notruf ab. Die Tirschenreuther Feuerwehr war in kürzester Zeit vor Ort, konnte ein Niederbrennen des Gartenhauses aber nicht verhindern. Feuer gefangen hatte auch ein angrenzender Holzstapel. Hier konnte ein Übergreifen, vor allem auf das nahe stehende Wohnhaus verhindert werden. Auch Bäume in unmittelbarer Nähe blieben vor den Flammen verschont. Die Polizei beziffert den Schaden in einer ersten Schätzung mit rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bild: Dietz