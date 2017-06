Vermischtes Tirschenreuth

01.06.2017

In Loriots Weihnachtssketch bemerkt Opa Hoppenstedt beim Betrachten des Christbaums "Früher war mehr Lametta". An dem kleinen Bäumchen, das am Straßenrand im Kreuzungsbereich B15 - Bärnau - Umgehung Tirschenreuth steht, hätte der alte Mann seine Freude. Wie ein Geist leuchtet der Baum silberglänzend in der Sonne.

Der Grund für das sonderbare Aussehen: Die nur wenige Millimeter großen Raupen der Gespinstmotte haben den Baum regelrecht eingesponnen. Aus der Ferne sieht das aus, als wäre er liebevoll in durchsichtige opake Folie eingepackt. Die Raupen tun sich an den Blüten und Blättern gütlich und fressen die Pflanze kahl. Irgendwann verpuppen sich die Raupen und im letzten Schritt der Metamorphose schlüpfen aus ihnen die fertigen Schmetterlinge.In der Regel überleben die befallenen Bäume die Prozedur unbeschadet, bilden im kommenden Jahr wieder Blätter und Blüten aus. Die Gespinstmotte habe sich in den letzten Jahren stark vermehrt, ist auf Wikipedia zu lesen. Dies führen Experten auf den Klimawandel zurück. Die Raupen lieben trockenes, heißes Wetter. Die Vorderflügel des fertigen Schmetterlings sind häufig weißlich mit dunklen Punkten, die Hinterflügel grau. Die Falter haben eine Flügelspannweite von bis zu 25 Millimetern. Namengebend für die verschiedenen Arten sind die Gespinste, in denen sie sich, je nach Art einzeln oder in Gruppen, verpuppen.Insgesamt kann man die Arten der Gespinst- und Knospenmotten auf etwa 50 Pflanzenfamilien finden. Gespinste können ganze Bäume umfassen. Einige Arten, wie die Apfelbaumgespinstmotte, schädigen Obst- und Gartengehölze und werden deshalb bekämpft.