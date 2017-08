Vermischtes Tirschenreuth

31.08.2017

31.08.2017

Der Kreisjugendring Tirschenreuth hatte wieder ein Ferienquiz angeboten, bei dem es 30 hochwertige Preise zu gewinnen gab. Nun stehen die Sieger fest. Sie können sich unter anderem über Elektronik sowie Freizeit- und Wasserspaß freuen. Unter den Preisen sind auch die zurzeit sehr beliebten Einhorn-Schwimminseln.

Am Montag wurden in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings die 30 Gewinner des Ferienquizes 2017 ermittelt, das wieder Tanja Kruppa erstellt hatte. Gesucht wurde ein Begriff, der ganz wichtig für unser Zusammenleben ist. Auf allen Einsendungen stand das richtige Lösungswort: "Freundschaft".Gefragt war unter anderem, welches Jubiläum der Kreisjugendring Tirschenreuth heuer feiert (70-jähriges Bestehen) und welches wichtige politische Ereignis am 24. September 2017 stattfindet (Bundestagswahl). Bei den Fragen durfte auch die aktuelle Kampagne des Kreisjugendrings Tirschenreuth für das sichere Autofahren ("Houst a Hirn, lousd as Handy lieng") nicht fehlen. Vorsitzender Jürgen Preisinger freute sich, dass diese Aktion von so vielen Kindern und Jugendlichen angenommen wurde. Über den ersten Preis kann sich Lena Rath aus Tirschenreuth freuen. Der zweite Preis geht an Leona Thiem aus Friedenfels, den dritten Preis erhält Natalie Schrödl aus Krummennaab.Die weiteren Gewinner sind Daniel Mattes, Luca Zwerenz, Felicitas Heider, Melanie Schultes, Markus Röckl, Shanya-Lynn Porsch, Alina Schwindl, Luisa Prockl, Alexander Käß, Lukas Bayer, Maria Atzis, Marlene Bauer, Lisa Kollarik, Nicole Häupler, Emma Groß, Jan Wamser, Michelle Hausknecht, Johannes Gailer, Paula Melzner, Katrina Mehler, Kristina Götz, Emma Zaus, Julia König, Laura Haberzett, Jakob Feil, Angelina Gößner und Fabian Weiß.Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 7. September, im Landratsamt Tirschenreuth statt. Hier erfahren die Gewinner auch erst, was genau sie gewonnen haben.