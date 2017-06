Vermischtes Tirschenreuth

18.06.2017

23

0 18.06.201723

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der Mann am Donnerstag, 15. Juni, um 11 Uhr zu Fuß seine Wohnung zu einem Spaziergang. Da er nach längerer Zeit nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, erstattete eine Bekannte eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Mit mehreren Streifenfahrzeugen, Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Matzersreuth, Dippersreuth und Tirschenreuth sowie von Einsatzkräften des BRK aus Tirschenreuth und Fuchsmühl und der Rettungshundestaffel wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet.Die Helfer fanden den Mann am Freitag um 14.25 Uhr einige Kilometer von seiner Wohnung entfernt auf einer Wiese liegend. Er war ansprechbar und kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.