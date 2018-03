Vermischtes Tirschenreuth

30.03.2018

Auf 970 Lebensjahr brachten es die zwölf "Apostel", denen Stadtpfarrer und Regionaldekan Georg Flierl im Gründonnerstagsgottesdienstes die Füße wusch, so wie es Jesus beim Letzten Abendmahl getan hatte. Im Schnitt, so rechnete der Stadtpfarrer aus, waren die zwölf älteren Männer 80,8 Jahre alt. Unter ihnen war Konrad Hopf, der zum elften Male dabei war. Dr. Gerd Stähli, der mit 90 Jahren der Älteste war, wurde zum siebten Male diese Ehre zuteil. Elmar Pilz durfte zum zweiten Mal bei der Fußwaschung Platz nehmen. In seiner Predigt ging der Regionaldekan auf den Hintergrund des Brauchs ein. So wie Jesus den Aposteln die Füße gewaschen habe, sollten, Gläubige auch Anderen die Füße waschen. Jeder sei im Alltag aufgefordert, sich um Mitmenschen zu kümmern. Jesus lade dazu ein, in seine Fußstapfen zu treten, was vielen schwer falle. Oft seien Handlungsweisen geprägt von Egoismus und Eigennutz. Jesus aber wolle nicht den Weg des Hochmuts, sondern den Weg der Demut. Bild: kro