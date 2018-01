Vermischtes Tirschenreuth

Den Reinerlös aus dem Weihnachtskonzert des Stiftland-Gymnasiums Tirschenreuth in Höhe von 1000 Euro hat die Schule an Dr. Reinhard Erös überwiesen. Mit der Kinderhilfe Afghanistan habe der gebürtige Tirschenreuther Oberstarzt a. D. ein beispielloses, wohldurchdachtes und nachhaltiges Werk aufgebaut, begründet die Schule diese Entscheidung.

So habe Dr. Erös Schulen und Waisenhäuser gegründet, kostenlose Lebensmittelpakete verteilt und Geburtsstationen mit den nötigen medizinischen Geräten ausgestattet. Trotz der scheinbaren Aussichtslosigkeit nach 40 Jahren Krieg dürfe die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft in diesem Land nicht aufgegeben werden.In seinem letzten Rundbrief schreibt Dr. Erös, "dass die Menschen in Afghanistan hoffen und bitten, dass wir Deutsche mit unserer Unterstützung beim Wiederaufbau und bei der Ausgestaltung sozialer Sicherheit nicht nachlassen. Die vorhandenen Schulen und Universitäten können dem Bildungsdrang von Jungen und Mädchen kaum noch nachkommen." Es ist der Schulgemeinschaft des Stiftland-Gymnasiums ein Anliegen, die Kinder in diesem Bürgerkriegsland auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft zu unterstützen.