Vermischtes Tirschenreuth

27.07.2017

1

0 27.07.2017

Die Johann-Andreas-Schmeller-Schule beteiligte sich wieder am internationalen Wettbewerb Big Challenge. 80 Schüler aus den Jahrgangstufen 5 bis 9 mussten Aufgaben zur englischen Grammatik, Rechtschreibung, Sprache und englisch-amerikanischen Kultur beantworten. Europaweit beteiligten sich 640 000 Schüler aus 10 Ländern am Wettbewerb. Die Teilnehmer aus der Mittelschule Tirschenreuth zeigten dabei sehr gute Leistungen. In der Jahrgangsstufe 5 belegten in Bayern (29 326 Teilnehmer) Magdalena Schmidkonz Platz 1605 und Mark Nagiba Platz 1839, in der Jahrgangsstufe 6 Annes Iacobescu Platz 114 und Salomeh Mention Platz 169, in der Jahrgangsstufe 8 Lukas Wölfl Platz 106 und Janina Haidl Platz 11. Die besten Antworten lieferten aber die Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 und 9 ab. Selim Ülgür (Klasse M 9) errang den 10. Platz bayernweit. Nicole Löw (Klasse 9a) erreichte dabei den 79. Platz. Adrian Stock (Klasse M 7) erkämpfte sich den 23. Platz in Bayern und Platz 179 deutschlandweit. Das Top-Ergebnis erzielte Bastian Gerl aus der Klasse M 7. Er erreichte den 4. Platz in Bayern und Platz 48 bundesweit. Diese tolle Leistung wurde mit einem Pokal und Sachpreisen belohnt. Jeder der Teilnehmer erhielt ein Zertifikat. Im Bild die Teilnehmer am Wettbewerb mit Rektor Wilhelm Trisl und Koordinator Christian Lauterbach. Bild: exb