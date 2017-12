Im Dienst der Natur vor Ort

Vermischtes Tirschenreuth

13.12.2017

13.12.2017

Sie müssen sich manchmal nicht sehr freundliche Worte anhören, wenn sie bei Kontrollen draußen unterwegs sind. Dabei sind sie für die Natur im Einsatz. Noch dazu ehrenamtlich.

Weitere Amtszeit

Hornissenberater gesucht

Sie sind einfach vor Ort, oft auch kurzfristig, wenn Probleme auftauchen. Landrat Wolfgang Lippert

Die hauptamtlichen Kräfte der Unteren Naturschutzbehörde werden aktuell von sechs Biberberatern, sieben Mitgliedern der Naturschutzwacht und vier Hornissenberatern unterstützt. Diese unentbehrlichen Helfer waren zu einer kleinen Feier eingeladen, bei der ihre Bestellung verlängert wurde."Sie bringen einen nicht unerheblichen Teil Ihrer Freizeit ein, um sich für die Natur einzusetzen", dankte Landrat Wolfgang Lippert. Naturschutzwächter seien bis zu 240 Stunden pro Jahr im Einsatz, Biberberater 70 bis 160 Stunden, Hornissenberater bis zu 50 Stunden pro Jahr. "Ohne die Arbeit unserer Ehrenamtlichen könnten wir einige Hilfestellungen für die Bürger nicht mehr oder nur in geringerem Umfang leisten", sagte der Landrat.Gerade die fachlich fundierte Beratung in allen Bereichen des Landkreises schaffe Akzeptanz für die Belange der Natur. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter entlasteten das hauptamtliche Personal, betonte Lippert: "Sie sind einfach vor Ort, oft auch kurzfristig, wenn Probleme auftauchen." Die bisherige Bestellung der Ehrenamtlichen endet am 31. Dezember 2017. Erfreulicherweise, so der Landrat, haben sich alle bereit erklärt, eine weitere Amtszeit für die Untere Naturschutzbehörde tätig zu sein. Urkunden für die Verlängerung erhielten die Naturschutzwächter Wolfgang Haberzeth, Manfred Haas, Andreas Krassler, Klaus Krützfeldt, Erwin Möhrlein, Otto Schade und Konrad Zier. Als Hornissenberater sind Hubert Wolf, Wolfgang Haberzeth, Josef Ernst und Karl-Heinz Böhm tätig, als Biberberater Peter Minssen, Hans Rösch, Hubert Platzer, Berthold Popp, Manfred Haas und Horst Fischer.Sollte jemand Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Naturschutz haben, kann er sich an die Untere Naturschutzbehörde, Telefon 09631/ 88-337, wenden. Aktuell werden vor allem für die Mitte des Landkreises noch Hornissenberater gesucht. Für diese Tätigkeit wäre es von Vorteil, wenn der Bewerber Kenntnisse in der Imkerei hat.