Im Landratsamt vibriert es

Vermischtes Tirschenreuth

19.07.2017

11

0 19.07.201711

Kopfhörer gehören in diesen Tagen für einige Beschäftigte im Landratsamt zur Grundausstattung. Aber nicht zum Musikhören.

Fundament für Treppe

Ohrstöpsel ausgegeben

Der Anbau des Amtsgebäudes I ist derzeit eine Baustelle, aber gleichzeitig wird darin in den Büros gearbeitet. Unter erschwerten Bedingungen: Besonders der Einsatz von Presslufthämmern lässt zeitweise kein Gespräch und kein Telefonat und wenig klare Gedanken zu. Wenn sich auch zuweilen Unmut regt, tragen die meisten Beschäftigten die widrigen Umstände mit Geduld: "Der Lärm ist ärgerlich, aber nicht zu ändern", versucht Max Bindl zu vermitteln."Am Montag war es schon besonders laut mit dem Kompressor", räumt der Personalrat ein. "Der eine empfindet es so, der andere so." Bindl selbst, vor dessen Bürofenster die Arbeiter direkt hämmern und ein Bagger steht, leidet persönlich nicht besonders unter dem Lärm: "Ich komme ja vom Bau."Personalchef Walter Brucker sitzt im Amtsgebäude I, wo gerade die Fenster ausgewechselt werden. Der Verbindungsgang zur Baustelle im Anbau ist durch eine Holzbarrikade abgeschirmt, Geräusche dringen natürlich trotzdem durch. Für viel Lärm sorgt die Entfernung der massiven Bodenplatten aus Stein, die im Foyer und auf den Treppen verlegt waren. "Montag war es schon heftig, als der Beton für das Fundament der neuen Brandschutztreppe abgetragen wurde", räumt Brucker ein. Aber der Pressesprecher des Landratsamtes hofft, dass die ärgsten Belastungen bald vorüber sind.Die Baufirma sei durchaus kooperativ und höre mal für eine Stunde auf, wenn etwa im noch benutzbaren kleinen Sitzungssaal eine Besprechung ist. "Aber die können natürlich nicht nach Feierabend oder am Wochenende arbeiten", hat Brucker Verständnis. "Wir haben Ohrenstöpsel ausgegeben. Wenn es zu arg wird, können die Leute auch Zeitausgleich nehmen. Ich hoffe aber, dass das Gröbste vorbei ist." Freilich werden auch die nächsten Wochen nicht geräuscharm. Zum Beispiel muss noch eine tragende Wand im ersten Stock heraus.Rund 30 Leute arbeiten derzeit im Anbau. Lediglich der Telefonvermittler bekam vorübergehend ein anderes Büro. Poststelle, IT-Abteilung sowie im zweiten Stock über den Sitzungssälen die Sachgebiete für Wasserrecht, Naturschutz und die Betreuungsstelle sind noch vor Ort. Auch die Besucher müssen einen Nebeneingang benutzen, denn der Hauptzugang ist abgesperrt. Und wegen der eingeschränkten Toilettenfunktion muss das Personal öfter mal in ein anderes Gebäude."Wo gehobelt wird, da fallen Späne", bittet Landrat Wolfgang Lippert seine Leute um Verständnis. "Ich kann die Büros ja nicht einfach auslagern", verweist er auf das Platzproblem im Landratsamt. In einer Personalversammlung am Mittwoch dankte er den Bediensteten für ihre Geduld und erklärte nochmals die Umstände, die zu den Bauarbeiten führten. "Die Maßnahmen für den Brandschutz sind eine absolute Notwendigkeit, da kommen wir gar nicht aus", verweist er gegenüber Oberpfalz-Medien auf die gesetzlichen Bestimmungen.Neben der neuen Fluchttreppe wird der verlängerte Säulengang über die gesamte Breite des Anbaus die Optik des Gebäudes verändern. Momentan werden die Vorbereitungen dazu getroffen. "Die Beschäftigten bekommen ja auch eine totale Verbesserung", spricht der Landrat etwa neue Toiletten und die ansprechende Atmosphäre des gesamten Eingangsbereichs an. Das Gebäude wird mit Schiebetüren richtig barrierefrei. "Das Landratsamt soll ja auch ein Aushängeschild sein", begründet Lippert den Umbau. "Es sollte ein bisschen repräsentativ sein, ohne feudal zu wirken."In diesem Sinn verteidigt der Landkreischef auch die aufwendige Auswechslung des Fußbodens. Anstelle der vor mehr als 30 Jahren verlegten polierten Steinplatten kommt nun Flossenbürger Granit als Bodenbelag. "Damit es was gleich schaut und stimmig ist", stellt sich Lippert eindeutig hinter das Gesamtkonzept des Architekturbüros Brückner und Brückner. Die Gesamtkosten des Umbaus inklusive Brandschutz-Ertüchtigung liegen übrigens bei 1,3 Millionen Euro.