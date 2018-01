Immer die Familien im Blick

Vermischtes Tirschenreuth

28.01.2018

28.01.2018

Das Bündnis für Familie will auch in diesem Jahr den Landkreis wieder ein bisschen familienfreundlicher machen. Dazu werden ganz besondere Botschafter gesucht.

Lob vom Landrat

Bedarf kaum zu decken

Gute Vernetzung wichtig

Beim jährlichen Plenumstreffen, das diesmal beim BRK-Kreisverband stattfand, blickte das landkreisweite Netzwerk Bündnis für Familie auf viele Besonderheiten und Aktionen im vergangenen Jahr zurück.Schirmherr Landrat Wolfgang Lippert lobte die zahlreichen Bemühungen, den Landkreis bei der Familienfreundlichkeit weiter voranzubringen. Die Auszeichnung "Bündnis des Monats Januar 2018", die über die zuständige Servicestelle vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) verliehen worden sei (wir berichteten), zeige, dass die Anstrengungen auch auf Bundesebene honoriert würden, meinte der Landrat.BRK-Kreisgeschäftsführer Holger Schedl stellte Struktur und Aufgabenfelder des BRK vor. Als einer der ausgezeichneten "Botschafter für Familienfreundlichkeit" sei das BRK bestrebt, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die eigenen Beschäftigten zu fördern. Gerade als Dienstleister am Menschen sei dies häufig eine besonders schwierige Aufgabe.Schedl ging dabei auch auf die demografischen Herausforderungen mit Fachkräftemangel im Pflegebereich ein. Bereits jetzt sei der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften kaum noch zu decken. Chancen in der zunehmenden Digitalisierung und fortschreitende Neuerungen im Bereich der Robotik sieht Schedl durchaus auch für die Pflege. Dennoch sei die Sozialarbeit damit nur ergänzbar, jedoch nicht ersetzbar.In ihrem Rückblick beleuchtete Sabine Frank, Koordinatorin des lokalen Bündnisses für Familie, die zahlreichen Vernetzungstreffen und vielfältigen Aktionen. Die Arbeitsgruppe "Bildung und Umfeld" tauschte sich im vergangenen Jahr dreimal bei Treffen aus und hatte zahlreiche Themen und Aktionen auf der Tagesordnung. Auch die "Inklusive Kinderferienbetreuung", die 2018 wieder vom Verein "Offenen Behindertenarbeit - Familienentlastender Dienst" durchgeführt werde, sei unterstützt worden."Besonders gut besucht war der Familienerlebnistag im Geschichtspark in Bärnau", so Frank. Neu konzipiert habe man die kostenfreien Familienfilmtage. Etwas ruhiger sei es bei der Arbeitsgruppe "Familie und Arbeitswelt" zugegangen. Nach aufwendigen Projekten im Vorjahr hätten diesmal die Neustrukturierung von Maßnahmen und die Vorbereitung auf die nächste Bewerbungsphase der "Botschafter für Familienfreundlichkeit" ab Herbst 2018 im Mittelpunkt gestanden.Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit war nach Franks Angaben das Bündnis wieder beim Kreisjugend- und Familientag dabei, der im laufenden Jahr in Konnersreuth stattfindet. Bei der Kunst- und Kreativaktion "Knockin'on heavens door - Wir öffnen Türen" wurde eine Türe zum Thema "Familien für Türen öffnen" gestaltet. Diese und weitere Türen des kooperierenden "Netzwerks Inklusion" könnten im März im Kunsthaus Waldsassen besichtigt werden.Wolfgang Krauß vom Staatlichen Schulamt referierte über das aktuelle Schulentwicklungsprogramm (SEP) und über "KESCH" (Kooperation von Elternhaus und Schule).Theresia Kunz informierte über die Kommunalen Jugendarbeit. Einer ihrer Schwerpunkte sei die Elternbildung. Hier zeichne sich ein Wandel hin zu kürzeren, punktuellen Angeboten ab. Längere Kursreihen seien hingegen nicht mehr so gefragt.