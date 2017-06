Vermischtes Tirschenreuth

11.06.2017

11.06.2017

Tirschenreuth/Kemnath. Dass erste Projekt des Jugendforums wird am 25. Juni in Kemnath verwirklicht. Im kostenlosen Planspiel "Kommunalpolitik" kann dieses Thema einmal hautnah erlebt werden. Nichtmitglieder sind willkommen! Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung bis zum 23. Juni an tauber@ebz-alexandersbad.de gebeten.

Drei Sprecher

Förderanträge stellen

Das Jugendforum des Landkreises Tirschenreuth besteht aus Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren, die sich ehrenamtlich im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben" für ein vielfältiges Miteinander im Landkreis Tirschenreuth engagieren. Dafür stehen pro Jahr 10 000 Euro für eigene Projekte des Jugendforums und Förderanträge von z. B. Vereinen, für Projekte zur Stärkung des landkreisweiten Demokratie- und Politikinteresses von Jugendlichen zur Verfügung."Demokratie Leben" wird gefördert vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und hat zum Ziel, landkreisweit für Demokratie und gegen Rechtsextremismus mithilfe von Projekten zu werben. "Seit der Gründung des Jugendforums am 31. März 2017 ist bei uns schon viel passiert", schreibt Pressesprecher Fabian Ernstberger. Natürlich sind interessierte Jugendliche, vor allem zwischen 14 und 17 Jahren, jederzeit willkommen mitzumachen. Alle Informationen dafür gibt es im Internet. Das Jugendforum traf sich schon zum vierten Mal, so dass bereits konkrete Ergebnisse vorzeigbar sind. So wurden drei Sprecher, welche das Jugendforum vertreten, für das restliche Kalenderjahr 2017 gewählt: Andrea Wurm aus Waldsassen, Tobias Weiß aus Tirschenreuth und Rainer Schnurrer aus Mitterteich.Nach dieser ersten Wahl des Jugendforums ging es mit bereits aus vorherigen Treffen vorhandenen Projektideen weiter. Neben dem Planspiel sind auch andere Projekte schon in der Umsetzungsphase, wie zum Beispiel eine Exkursion nach Rehau zu einer Podiumsdiskussion mit verschiedenen Parteien.Neben dieser Exkursion und dem Planspiel wurde ebenfalls der allererste Förderantrag im Wert von 80 Euro für die Jugendarbeit des Jugendrates Tirschenreuth einstimmig bewilligt. Fabian Ernstberger lädt nun alle Vereine und Organisationen dazu ein, es dem Jugendrat Tirschenreuth gleichzutun und Förderanträge zu stellen.___Weitere Informationen: