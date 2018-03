Vermischtes Tirschenreuth

19.03.2018

0 19.03.2018

Immer häufiger wird das Smartphone gezückt, statt geholfen, wenn etwas passiert ist. Das geht manchmal so weit, dass die Helfer bei ihrer Arbeit behindert werden. Das Jugendrotkreuz im Landkreis Tirschenreuth sagt ganz klar: "Weg da! Schau nicht zu, denn Gaffen ist tabu!"

Um dieses vorbildliche Verhalten nach außen zu tragen, startete das Jugendrotkreuz zum Schuljahr 2017/2018 die Aktion "Nicht gaffen, helfen!" Die Wiesauer Jugendrotkreuzlerin Theresa Maurer zeichnete dazu ein passendes Bild, welches den Stundenplan der Aktion ziert. Mit 6 000 Stundenplänen und einer Mitmach-Aktion wurden die Schüler im Landkreis sensibilisiert, statt zu gaffen zu helfen.Glücksfee Linda Schmidt zog nun die Gewinner aus den über 400 Rücksendungen der Mitmach-Aktion. Einen Besuch mit fünf Freunden in einer BRK-Rettungswache gewannen Alexander Köstler (Markgraf-Diepold-Grundschule Waldsassen) und Magdalena Richt (Grundschule Mähring). Dimitria Kotsekoglou darf sich mit ihrer Klasse der Otto-Wells-Mittelschule Mitterteich auf einen Rotkreuzkurs freuen. Eva Ziegler gewann mit ihrer Klasse der Grundschule Plößberg einen Juniorhelfer-Kurs. Für Anna Lisa Rasp (Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth) und Jan Schaumberger (Mittelschule Waldsassen) gibt es einen exklusiven Liegestuhl der Aktion.Bei der Preisverleihung erhielt außerdem die Schule mit den meisten Rücksendungen eine Urkunde. Diese nahm Lehrerin Nadine Meiler für die Otto-Wells-Mittelschule Mitterteich erfreut in Empfang. 90 Postkarten waren aus dieser Schule beim Jugendrotkreuz eingegangen.Da die Initiative, nicht zuletzt durch die Unterstützung des staatlichen Schulamtes, ein großer Erfolg war und auf das wichtige Thema viel Aufmerksamkeit lenken konnte, kündigte Wölfl an, dass es auch zum Schuljahr 2018/2019 wieder eine Aktion des Jugendrotkreuzes geben werde.