Vermischtes Tirschenreuth

12.09.2017

Alles andere als ideal waren die Bedingungen beim traditionellen Sektionstreffen des Deutschen Alpenvereins (DAV). Trotz teilweise widriger Bedingungen kamen etwa 70 Mitglieder der Sektion Karlsbad in die Lienzer Dolomiten zusammen, um gemeinsam die Bergwelt mit ihren vielen Facetten zu genießen.

Ausgangspunkt war die sektionseigene Karlsbader Hütte auf 2260 Meter Höhe am malerischen Laserzsee. Schon die Wettervorhersage war mit Dauerregen alles andere als berauschend. Davon ließen sich die Oberpfälzer jedoch nicht abschrecken. Sie verlegten kurzerhand die für den Samstag geplanten Touren auf den noch sonnigen Freitag. Ausgerüstet mit Seil, Gurt und Helm durchstieg der Mehrseillängen-Kurs unter fachkundiger Leitung von Michael Schornbaum schon beim Aufstieg zur Hütte die sogenannte Bügeleisenkante. Auch Wanderleiter Gottfried Haas konnte durch geschickte Umplanung den Extra-Zustieg mit über sechs Stunden Gehzeit mit seinen Teilnehmern bereits am Freitag durchführen. Ob der Wettervorhersage mit 23 Liter Regen pro Quadratmeter ließen es die meisten Teilnehmer den Samstag gemütlicher angehen. Zum Glück für Bergfreunde hatten sich jedoch die Meteorologen in ihren Vorhersagen in der Uhrzeit deutlich verschätzt: So konnte der Samstag dennoch für ausgedehnte Wanderungen und Klettersteig-Begehungen genutzt werden. Erst nachmittags wurde es außerhalb der Hütte mit Temperaturen im niederen einstelligen Bereich und sogar Hagel "ungemütlich". Der Stimmung der Teilnehmer tat dies für den anstehenden Sektionsabend keinerlei Abbruch: Die Hüttenruhe wurde diesmal gestrichen und dafür mit den Wirtsleuten wieder bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Der Abreisetag versöhnte mit herrlicher Aussicht und strahlendem Sonnenschein.