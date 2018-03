Vermischtes Tirschenreuth

22.03.2018

Tirschenreuth. Für ihr soziales Engagement und große gesellschaftliche Dienste überreichte die Kommunale Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (Kewog) einen Spendenscheck in Höhe von 1 000 Euro an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Tirschenreuth.

Die AWO erfüllt nach Aussagen von Kreisgeschäftsführerin Angelika Würner im gesamten Landkreis Tirschenreuth eine Vielzahl von freiwilligen Leistungen, die kostenmäßig nicht abgedeckt sind. So übersteigen sowohl die Sachkosten für den Fuhrpark als auch die Personalkosten für den zeitlichen Mehraufwand der Mitarbeiter trotz Unterstützung durch viele ehrenamtliche Helfer die Finanzkraft des Kreisverbandes.Kewog-Geschäftsführer Bernd Büsching sprang hier gerne in die Bresche. Er würdigte bei der Übergabe vor allem die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der AWO, die ein äußerst zuverlässiger und unverzichtbarer Ansprechpartner sei. Sie unterstütze auch viele Mieter der Kewog in diversen Angelegenheiten, so Büsching.