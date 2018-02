Vermischtes Tirschenreuth

02.02.2018

8

0 02.02.2018

Ungemein umfangreich ist das Jahresprogramm des Kreisjugendrings. Vom Besuch beim Konzert der "Toten Hosen" bis zur Enkelfahrt ist einiges geboten. Auch ganz neue Aktionen sind dabei.

Am Samstag, 24. Februar, heißt es wieder "Ski- und Snowboardfahren am Arber" . Der Teilnehmerpreis beträgt 30 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Teilnehmer ab 17 Jahre bezahlen 35 Euro. Was Jugendgruppen- und Vereinsleiter über die Aufsichtspflicht von Jugendlichen wissen bzw. befolgen müssen, wird im kostenlosen Seminar "Grundzüge der Aufsichtspflicht" am Montag, 26. Februar, im Jugendtreff Kemnath besprochen.Neu in das Jahresprogramm wurden die Poetry-Slam-Workshops aufgenommen. Am Freitag, 23. März, findet in der Lebenshilfe Mitterteich von 15 bis 18 Uhr der inklusive Workshop "Poetry Slam findet Verbindung" für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Im Kunsthaus Waldsassen wird am Samstag, 24. März, für Jugendliche ab zwölf Jahren der Workshop "Perspektivenwechsel" - Meinung, Freiheit, Demokratie" durchgeführt. Ab 19 Uhr erfolgt dann der Dichterwettstreit mit Pauline Füg und Tobias Heyel ("großraumdichten") und der Auftritt von Teilnehmern des Workshops. Zu den Auftritten ist der Eintritt frei.In den Osterferien steht am Mittwoch, 4. April, wieder ein Kinotag für Kinder ab sechs Jahre in den Angerlichtspielen Mitterteich auf dem Programm. Hier haben Kinder und eine Begleitperson freien Eintritt. Vom 25. August bis 1. September wird für Jugendliche ab 14 Jahre die Badefreizeit Pula nach Kroatien angeboten. Sie kostet 295 Euro einschließlich Busfahrt, Übernachtung, Halbpension, Schifffahrt und Eintritt in den Aquapark. Eltern und Teilnehmer sowie Interessierte an der Badefreizeit Pula erfahren im Mai bei einem Infoabend mehr über den Ablauf.Ein Rhetorik-Workshop für Kommunikation, Körpersprache, Stimme und Sprache und selbstsicheres Auftreten für Jugendliche und junge Erwachsene in der Jugendarbeit findet am Samstag, 5. Mai, in Mitterteich im Mehrgenerationenhaus statt. Der Teilnehmerpreis beträgt 55 Euro. Schüler, Studenten, Auszubildende und JuleiCa-Inhaber erhalten einen ermäßigten Ppreis von 40 Euro.Die mittlerweile sehr beliebte "Oma-Opa-Enkel-Fahrt " in den Pfingstferien am Donnerstag, 24. Mai, führt dieses Jahr in den Zoo nach Leipzig. Bei dieser Tagesfahrt, die in Kooperation mit der Seniorenfachstelle des Landkreises durchgeführt wird, zahlen Kinder 9 Euro, Erwachsene 15 Euro.In Konnersreuth findet am Samstag, 16. Juni, der Kreisjugend- und Familientag statt. In den Sommerferien, vom 24. bis 25. August, fährt der Kreisjugendring nach Köln zur Gamescom , der größten Messe für interaktive Unterhaltungselektronik in Europa. Es fährt ein Medienpädagoge mit, so dass auch problematische Aspekte rund um Games thematisiert werden. Die Fahrt ist für Jugendliche ab 14 Jahre, der Teilnehmerpreis beträgt 105 Euro (einschließlich Busfahrt, Eintritt, Übernachtung und Frühstück).Am Freitag, 7. September, können Jugendliche von 16 bis 27 Jahren mit dem Kreisjugendring nach Bayreuth zum Live-Konzert der "Toten Hosen" fahren. Der Eintrittspreis beträgt 60 Euro einschließlich Busfahrt, Ticket und Betreuung. Zu einer Ausstellung zur Landtagswahl gibt es im September in verschiedenen Kommunen Diskussionsrunden mit Jugendlichen. Am Dienstag, 30. Oktober, wird das Badeparadies Palm Beach in Stein bei Nürnberg besucht. Die Fahrt ist für Kinder ab 10 Jahre und Jugendgruppen gedacht und kostet 18 Euro. Darin enthalten sind die Busfahrt, Eintritt und Betreuung.Im April und Oktober treffen sich die Jugendbeauftragten des Landkreises zu einer Tagung mit einem jugendrelevanten Thema. Diese Tagung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Jugendarbeit.Das Jahresprogramm kann in der Geschäftsstelle im Landratsamt abgeholt oder im Internet abgerufen werden. Anmeldungen beim Kreisjugendring in Tirschenreuth, Telefon 09631/88292 oder 88409, oder E-Mail kjr@tirschenreuth.de entgegen.