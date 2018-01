Vermischtes Tirschenreuth

28.01.2018

28.01.2018

DGB-Kreisvorsitzender Klaus Schuster ist bekannt für ehrgeizige Ziele. Bei der Kreiskonferenz gibt er bekannt, dass er noch heuer eine Frauengruppe auf Kreisebene gründen will. Dabei steht wegen der Betriebsratswahlen ohnehin viel Arbeit an.

Waldsassen. Klaus Schuster gab bei der Kreiskonferenz im ehemaligen "Königlich-Bayerischen Forsthaus", die mit einem Weißwurstfrühstück begann, zunächst einen kurzen Terminüberblick für dieses Jahr. Vom 14. März bis zum 31. Mai finden Betriebsratswahlen statt. Schuster machte deutlich, wie wichtig die Betriebsratswahlen und damit das Einfordern von Mitspracherechten der Kollegen sind. Teilnehmen wird der Kreisverband am Gewerkschaftsempfang am Dienstag, 13. März, in Schwandorf. Weiter finden am Dienstag, 1. Mai, wieder Maikundgebungen statt. Geplant sind Veranstaltungen in Mitterteich, Tirschenreuth, Waldsassen und Wiesau.Vor der Landtagswahl will der Kreisverband eine Veranstaltung abhalten, bei der Parteien Gelegenheit haben, ihre Sicht der Dinge zu verschiedenen Themen darzustellen. Die Teilnahme an der Ehrenamtlichen-Konferenz am Samstag, 20. Oktober, in Nürnberg steht ebenso auf dem Programm, wie ein Besuch im Konzentrationslager Flossenbürg mit der DGB-Jugend am Donnerstag, 8. November. Dort werden Schülerinnen der Mädchenrealschule Waldsassen zum Thema "Erinnerung muss leben" eine Präsentation zeigen. Den Abschluss bildet eine DGB-Regionskonferenz im November in Konnersreuth. Klaus Schuster betonte, dass es im Landkreis Tirschenreuth 28 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer gibt. "Und für diese Arbeitnehmer sind wir als DGB zuständig.""Ich sage Ihnen ein Vergelt's Gott für die Arbeit eines ganzen Jahres", sagte Bürgermeister Bernd Sommer. Dank galt dem Waldsassener Ortskartell, insbesondere Vorsitzendem Klaus Schuster, der sich in vielfältigen Bereichen der Stadt einbringt. "Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil in unserem System, dazu braucht es Mitglieder und eine starke Basis", sagte Sommer. Regionssekretär Peter Hofmann ging auf das aktuelle Geschehen ein und nannte die harte Linie der IG Metall richtig. Die Arbeitgeber müssten sich endlich bewegen.Kreisvorsitzender Schuster nahm die Konferenz zum Anlass, verdienten Gewerkschaftlern ein Dankeschön zu sagen. In Abwesenheit galt dies DGB-Regionssekretär Andreas Schmal, der als Geschäftsführer nach Niederbayern wechselt, und Christine Weiß (DGB-Büro Weiden) für die Unterstützung. Dank galt auch der aus dem Kreisvorstand ausgeschiedenen Konnersreutherin Kornelia Rosner und dem Waldsassener Markus Haberkorn, der aus dem Vorstand des Ortskartell ausgeschieden ist."Ich danke dir für deine tolle Arbeit", sagte Schuster zu Peter Hofmann, der als Regionssekretär für die nördliche Oberpfalz Herausragendes leiste. Für die Unterstützung vor Ort galt der Dank Waldsassens Bürgermeister Bernd Sommer, der immer, wenn er gefragt werde, unbürokratisch und verlässlich helfe. Peter Hofmann ergriff für die Geehrten das Wort. Er machte deutlich, dass der DGB von den Ehrenamtlichen lebt.