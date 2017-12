Vermischtes Tirschenreuth

Große Freude am Krankenhaus in Tirschenreuth: Gleich zwei "Christkinder" erblickten über die Feiertage das Licht der Welt.



Ein echtes Christkind ist die kleine Kristina, die am Heiligen Abend um 10.20 Uhr geboren wurde, 3090 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Ihre Eltern sind Eva Durcakova und Jan Durcak, die seit kurzem in Mitterteich wohnen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam die kleine Emma zur Welt. Ihre Eltern Stefanie Schnell und Sebastian Käs kommen ebenfalls aus Mitterteich. Emma wiegt 4030 Gramm und misst 53 Zentimeter. Bei der Geburt am Heiligen Abend war Dr. Elena Kitaynik dabei, am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte Chefarzt Dr. Michael Rüth Dienst. Insgesamt wurden 2017 am Krankenhaus Tirschenreuth bisher 312 Kinder geboren. Dr. Rüth ist zuversichtlich, diese Zahl im nächsten Jahr auszubauen. Unser Bild zeigt (von links) Kinderkrankenschwester Sarah Püttner, Hebamme Margarete Ackermann, Stefanie Schnell mit Emma, Jan Durcak, Mama Eva Durcakova mit Kristina, Chefarzt Dr. Michael Rüth und Hebamme Sona Stejskalova.