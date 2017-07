Vermischtes Tirschenreuth

Tirschenreuth/Hütten. "Segeln, Knoten, Wind und Wasser" - unter diesem Motto stand ein eintägiger Schnuppersegelkurs der Kommunalen Jugendarbeit im Landkreis. Professionell und engagiert brachten Mitglieder des Segelzentrums Grafenwöhr beim Nachholtermin (der erste Versuch war dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen) Jugendlichen ab 10 Jahren erste Segel-Grundkenntnisse bei.

Bei warmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein fuhren die Teilnehmer im Kleinbus zum Segelzentrum in Hütten bei Grafenwöhr. Unter dem Motto: "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" mussten die zwölf Jungs und Mädchen die Segelboote zunächst fachkundig aufbauen. Der richtige Einsatz der vorab geübten Knotentechniken erforderte einiges an Geschicklichkeit. Anschließend wurden die Segelboote zu Wasser gelassen. Unter Anleitung durften die Jugendlichen Kursänderungen und leichte Segelmanöver selbst ausprobieren. Dass dies gar nicht so leicht ist und der Wind am Segel viel Kraft hat, merkten die Jugendlichen bei gelegentlich aufkommenden Böen sehr schnell. Bei selbst gemachter Pizza wurde das Erlebte gemeinsam reflektiert. Das Angebot soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden, was allgemein begrüßt wurde.