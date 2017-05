Vermischtes Tirschenreuth

31.05.2017

22

0 31.05.201722

Die Stiftland-Gymnasiastin Sophie Legat hat das bayerische Siegerplakat für die DAK-Kampagne "bunt statt blau" gemalt. Mehr als 7000 Schüler hatten sich mit Kunstwerke gegen das "Komasaufen" beteiligt. Wegen eines anderen wichtigen Termins konnte die 16-jährige Schülerin die Urkunde am Mittwoch nicht selbst entgegennehmen. Papa Reinhard vertrat die junge Dame beim Festakt mit Schirmherrin Gesundheitsministerin Melanie Huml in der Mädchenrealschule in Niedermünster in Regensburg.

Das Plakat der Tirschenreutherin zeigt ein Mädchen kurz vor dem Ertrinken im Alkohol, welches durch die helfende Hand der Familie aus der blauen Welle gezogen wird. "Jugendliche werden schnell mal von anderen mitgezogen - auch beim Alkohol - und geraten leicht in eine Welle", erklärt Landessiegerin Sophie Legat ihr Bild. "Diese gefährlichen Strömungen können einen runterziehen und ertrinken lassen. Ganz wichtig in so einem Moment ist die helfende Hand der Gemeinschaft. Familie und gute Freunde ziehen einen wieder raus."Die Jury zeigte sich beeindruckt. "Eine klare Bild-Botschaft führte die Gewinnerin zum verdienten ersten Platz", erklärt der Hauptjuror Hans Joachim von Zieten, Diplom-Kunsttherapeut und Leiter der Freien Kunsttherapie-Akademie München.Gesundheitsministerin Melanie Huml als Schirmherrin der DAK-Kampagne zeichnete die Sieger mit Urkunden und Preisen aus. "In Bayern ist die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker zwar erneut leicht gesunken. Wir müssen an dem Thema aber dranbleiben und entschieden gegen das Problem vorgehen." Die Jugendlichen sprächen mit ausdrucksstarken Bildern ihre Altersgenossen an: "Das ist authentisch und wirksam.""Wenn es um den Alkoholmissbrauch von Jugendlichen geht, sind junge Künstler die glaubwürdigsten Botschafter", sagt Sophie Schwab, Leiterin der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Bayern. "Mit ihren Plakaten verdeutlichen sie offen und schonungslos die Risiken beim Rauschtrinken und zeigen gleichzeitig Alternativen auf. Das macht die Präventionskampagne gegen Komasaufen so erfolgreich."Die Aktion gibt es seit acht Jahren. Mit inzwischen rund 87 000 Teilnehmern gilt sie laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als eine beispielhafte Präventionskampagne. Im Juni wählt eine Bundesjury mit der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler und Sängerin Grace Capristo die Bundesgewinner.