28.01.2018

Der 40. Seniorenfasching des Landkreises hält, was die Organisatoren versprochen haben. Jung und Alt bieten ein großartiges Programm. Eine 85-Jährige steht dabei ebenso im Rampenlicht wie 3-jährige Gardezwerge.

40 Jahre Seniorenfasching: 450 "ältere Semester" drängen zur Jubiläumsfete am Sonntag ins Kettelerhaus. Sie zu unterhalten ist dem Landkreis und den elf Karnevalsgesellschaften rund um die Tirschenreuther "Tursania" Ehre und Verpflichtung zugleich.Die Erwartungshaltung an den Tischen ist groß. Pünktlich um 14 Uhr eröffnet Präsidentin Iris Fennerl von der Faschingsgesellschaft "Tursiana" mit der Begrüßung die Gaudi. Schade nur, dass die Gäste dem nett gemeinten Aufruf zur Maskerade nicht gefolgt sind. Nur einige Senioren haben bunte Hüte auf, im Faschingskostüm ist niemand da. Dafür sind die Tanzgruppen umso bunter.Landrat Wolfgang Lippert erinnert an 40 Jahre Seniorenfasching. 1985, so der Landrat, habe man 3300 Anmeldungen bekommen. 1989 seien 16 Busse im Einsatz gewesen, um die Senioren zur Veranstaltung zu transportieren. Lippert wünscht allen "ein unterhaltsames Helau".An diesem Nachmittag treffen sich auf der Bühne Jung und Alt. 85 Jahre alt ist Büttenrednerin Ruth Würner, gerade mal drei Lenze alt ist Johanna Hilmer, die jüngste Tänzerin der Wichtelgarde Krummennaab. Und alle haben großen Anteil am tollen Nachmittag.In der Bütt' lässt Ruth Würner das Jahr 2017 Revue passieren. Sie hat für viele ein nettes Wort dabei. Das kommt an, Ruth Würner bekommt mächtig Applaus und wie schon so viele Male den "Tursiana"-Orden. Die begehrte Auszeichnung geht auch an die Trainerinnen der elf teilnehmenden Tanzgruppen. 16 Kinder der Kindergarde Plößberg eröffnen den Reigen und zeigen in weiß-blauen Gardekostümen gute Leistungen.Tanzmariechen Lucy Frötschl aus Mähring besteht ihren Soloauftritt mit Bravour, gefolgt von der Krummennaaber Purzelgarde mit einem Marschtanz. "Gott, ist die süß", ist Iris Fennerl von der dreijährigen Johanna Hilmer begeistert. Zum Gefangenenchor aus der Oper Nabucco schreiten die "Nonnen" aus Wiesau aufs Parkett. Unter den Kutten stecken höchst fetzig gekleidete Mädchen, die - begleitet von vier Jungs - frech von Nonnen zu frechen Tänzerinnen mutieren. Der Männer-Mut ist der Moderatorin eine extra Erwähnung wert. Auf dem Weg zum Profitanz sind die Mitterteicher Junior-Gardetänzerinnen. Die Senioren genießen Kaffee und Kuchen inklusive dem tollen Programm.Ein echter Hingucker ist auch die Einlage der Mädchen der Jugendtanzgruppe Reuth, die über die Bühne fegen. Ganz in Blau bringen sie Disco-Feeling mit. Überhaupt sind die tollen Kostüme ein Hingucker. Glanz und Glitzer bestimmen das Bühnenbild, einfach schön. Mit der Prinzengarde Waldeck kommt Professionalität ins Spiel. Zur Marschtanzmusik lächeln die Tänzerinnen bis zum letzten Takt ihr Publikum strahlend an, während sie synchron ihre langen Tanzbeine schwingen.Nach jeder Darbietung brandet viel Applaus auf. Auch das Wiesauer Tanzpaar Jonas Klarner (20) und Theresa Oppl (18) freuen sich über den Dank des Publikums und den "Tursiana"-Orden. Beim Sketch "Die Rentner" von Bernhard Rahm und Barbara Dürrschmidt wird viel gelacht. Schlag auf Schlag geht es nach der Pause weiter mit der Jugendgarde Tirschenreuth, "X-Dream" aus Mitterteich, der Jugendgarde Mähring, der Tanzgruppe "Phoenix" aus Mitterteich, zwei Tirschenreuther Tanzmariechen und vielen mehr. Erst nach über drei Stunden geht der 40. Faschingsnachmittag zu Ende. Und wieder sind sich die Besucher einig: "Toll war's !"