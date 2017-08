Vermischtes Tirschenreuth

13.08.2017

5

0 13.08.2017

Das Stiftland-Pokalturnier lockt nicht nur Minigolfer aus dem Freistaat, sondern auch aus Baden-Württemberg, aus dem Rheinland und aus Berlin auf den Freizeithugl. Gemeinsam klatschen alle Starter Beifall für den BGC Neutraubling, der an diesem Tat etwas Ungewöhnliches schafft.

Großbüchlberg. 61 Minigolfer nahmen am 28. Stiftland-Pokalturnier des 1. Minigolfclubs Mitterteich-Großbüchlberg teil. Die größte Spielergruppe stellte der BGC Bad Berneck mit zwölf Startern. Mit sieben Spielern folgten der Gastgeber und der BGC Neutraubling auf dem zweiten Rang. Die Tagesbestleistung erzielt Roman Reinisch (BGC Neutraubling), der für die drei Durchgänge 84 Schläge brauchte. Lokalmatador Jürgen Lang (MGC Mitterteich-Großbüchlberg) erreichte in seiner Herrenklasse im Stechen mit 88 Schlägen den dritten Platz.Bei der Siegerehrung dankte zweiter Bürgermeister Stefan Grillmeier dem 1. MGC Mitterteich-Großbüchlberg für dieses Traditionsturnier und übergab Vorsitzendem Wolfgang Ernstberger eine Spende der Stadt. Grillmeier freute sich, dass die Minigolfanlage in Großbüchlberg sowohl von Hobbyspielern als auch "Profis" so gut ausgelastet wird. Stadtverbandsvorsitzender Peter Haibach war selbst Augenzeuge der Wettkämpfe und zeigte sich von den Leistungen beeindruckt. MGC-Vorsitzender Wolfgang Ernstberger sprach von Minigolf als einem Familiensport bester Güte. Der Termin für das nächste Turnier stehe bereits. Am 22. Juli 2018 findet die 29. Auflage statt.Turnierleiter Jürgen Beier und seine MGC-Mannschaft waren routinierte Ausrichter, die auch mit kleinen Regenschauern keine Schwierigkeiten hatten. Mit vor Ort auch Gerd Zeller, Präsident des Bayerischen Minigolf-Sportverbandes, der zudem als Oberschiedsrichter in Erscheinung trat. Als Schiedsrichter waren Ulrich Hürter (Bad Godesberg) und Harald Beier (MGC Mitterteich-Großbüchlberg) mit von der Partie.Herausragend war der neue Bahnrekord des BGC Neutraubling bei den Dreiermannschaften über drei Runden mit 262 Schlägen. Damit gewann das Team auch die Mannschaftswertung vor BGC Bad Berneck I (270 Schläge) und BGC Bad Berneck II (271 Schläge). Der MGC Mitterteich-Großbüchlberg landete mit 283 Schlägen hinter FMGC Lichtenfels I und dem MGC Bamberg (je 281 Schläge) auf dem sechsten Platz.Die Ergebnisse im Einzelnen. Schüler männlich: 1. Lukas Kalb (Lichtenfels), 2. Tim Reinisch, 3. Klaus Reinisch jr. (beide Neutraubling). Jugend männlich: 1. Ole Riewe (Bamberg), 2. Timo Sieber (Pegnitz). Senioren weiblich AK II: 1. Hildegard Reinisch (Neutraubling), 2. Hannelore Endres (Lichtenfels), 3. Elfriede Grabrucker (Ingolstadt). Senioren männlich AK II: 1. Anton Grabrucker (Ingolstadt), 2. Oswald Heller (Murnau), 3. Hans-Winfried Lauchtenberger (Berlin).Senioren weiblich AK I: 1. Jutta Schöpf (Bad Berneck). 2. Silvia Heublein (Olching), 3. Andrea Heublein (Lichtenfels). Senioren männlich AK I: 1. Fritz Lindner (Pegnitz), 2. Dieter Breitling, 3. Peter Schlauch (beide Bad Berneck). Damen: 1. Corina Reinisch (Neutraubling), 2. Marina Heinel (Olching), 3. Brigitte Lischke (Ingolstadt). Herren: 1. Roman Reinisch (Neutraubling), 2. Martin Lischke (Kelheim), 3. Jürgen Lang (Mitterteich).