Tirschenreuth

26.12.2017

26.12.2017

Seit 1993 spenden die Mitarbeiter des Landratsamts Tirschenreuth bei der alljährlichen Adventsfeier für soziale Zwecke. Fast 20 000 Euro kamen so schon zusammen. Allein diesmal waren es knapp 1000 Euro - das ist die höchste Spendensumme, die mit dieser Aktion jemals erreicht wurde.

Das Geld geht nun jeweils zur Hälfte an die beiden Ortsverbände des Kinderschutzbundes Tirschenreuth und Kemnath. Zur Übergabe hatte Landrat Wolfgang Lippert die beiden Vorsitzenden Inge Pannrucker und Jutta Deiml ins Landratsamt eingeladen. Der Ortsverband Tirschenreuth verwendet das Geld für die Kinderbetreuung "Rappelkiste", die in Tirschenreuth in der Bahnhofstraße und in Mitterteich am Kirchplatz stattfindet. "Wir können damit den laufenden Betrieb unterstützen sowie einen Beitrag zum Anteil des Kinderschutzbundes leisten", freute sich Inge Pannrucker. In der "Rappelkiste" werden derzeit 37 Kinder flexibel betreut. "Auf die Flexibilität in der Betreuung legen wir sehr großen Wert. Das ist überaus wichtig in der heutigen Zeit", ergänzte Pannrucker. In Kemnath kommt die Spende der Familienhilfe zugute, die zum Beispiel alleinerziehende Mütter unterstützt oder Kindern die Teilnahme an einer Abschlussfahrt ermöglicht.Die Kemnather Vorsitzende Jutta Deiml betonte, dass es von entscheidender Bedeutung sei, eine Kinderbetreuung bis in den Abend hinein zu gewährleisten. "Wer das nicht verstanden hat, ist in der heutigen Zeit noch nicht angekommen. Dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft", so Jutta Deiml. Landrat Wolfgang Lippert bedankte sich bei den beiden Vorsitzenden für ihre engagierte Arbeit.