Vermischtes Tirschenreuth

09.04.2018

Sehr gut besucht waren am Samstag die beiden Modenschauen im Modeland Jäger & Turba. Drei weibliche und ein männliches Model präsentierten die aktuelle Frühjahrs- und Sommermode bekannter Modelabels, wie unter anderem Desigual, S'Oliver und More&more. Dabei wurde klar, florales Design in den verschiedensten Farben ist in diesem Jahr absolut in. Neonfarben, aber auch Orangetöne und Lachsfarben dazu die klassische Farbe Marine stehen in diesem Jahr sehr hoch im Kurs. Florale Stickereien im Stil der 70er Jahre erleben eine Wiederbelebung. "In" sind nach wie vor auch Kapuzen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Theresa, Anna, Mira, sowie Jürgen zeigten den Modenschaubesuchern in lockerer Art die Mode, die aktuell angesagt ist und präsentieren so ganz "nebenbei" auch die aktuelle Schuhmode.