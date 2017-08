Museumsquartier soll wieder Neugier wecken

Vermischtes Tirschenreuth

14.08.2017

Ein "Update" für das Museumsquartier ist in Planung. Es soll wieder Neues dazukommen, um die Neugier der Bürger zu wecken. Unterstützung gibt es von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen, die auch für Tirschenreuth zuständig ist.

Dr. Otto Lohr, Ansprechpartner für die Museen in der Oberpfalz, machte sich bereits bei einem Besuch ein Bild von der Situation. Was er bei einem Rundgang sah, gefiel ihm recht gut. Bürgermeister Franz Stahl erklärte Einzelheiten zur Stadtgeschichte am ausgestellten Stadtmodell. Dem gemeinsamen Rundgang schloss sich ein längeres Beratungsgespräch an, bei dem Dr. Lohr eine Menge guter Tipps und Ratschläge hatte. Von rechts Bürgermeister Stahl, Herta Zölch vom Museumsquartier, Dr. Otto Lohr von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen, Geschäftsleiter Markus Bergauer und Tourist-Info-Leiterin Katrin Demleitner. Bild: heb