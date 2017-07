Vermischtes Tirschenreuth

Nichts ist normal bei einer Abhängigkeitserkrankung. Die Auswirkungen der Sucht sind oft dramatisch. Betroffen sind nicht nur die Suchtkranken. Auch Partner, Kinder und Freunde leiden. Deshalb richtet die Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme eine neue Gruppe speziell für Angehörige ein. Erstes Treffen ist am Montag, 31. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr in der Ringstraße.

"Süchtige Menschen sind gefangen in ihrer Sucht und beherrschen durch ihr Verhalten und ihre Probleme auch die Angehörigen", weiß Klaus-Georg Bär. Der Leiter der Beratungsstelle verweist auf die professionelle Betreuung der Gruppe durch die Psychologin Julia Rupprecht. "Ohne dass die Angehörigen es merken, können sie leicht zu Helfershelfern der Sucht werden. Das Ergebnis sind häufig erschöpfte und ausgelaugte Familien, in denen Abhängige ihr Suchtverhalten unverändert ausleben können."Erst wenn die Grenze des Erträglichen erreicht ist, suchen Angehörige Hilfe außerhalb der Familie. Diese Erfahrung macht Bär immer wieder. Deshalb will der Sozialpädagoge mit seinem Team in Tirschenreuth eine Angehörigengruppe einrichten, die für alle Betroffenen eine Anlaufstelle anbietet. Hier in Kürze die Antworten auf die wichtigsten Fragen:Klaus-Georg Bär: Für alle Angehörigen suchtkranker Menschen: Eltern, Geschwister, Kinder, Partner oder anderweitig Angehörige von Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenabhängigen, von Internet-, Spiel-, kauf- oder esssüchtigen Menschen.Ein offener Austausch unter Angehörigen suchtkranker Menschen in anonymem, vertraulichem Rahmen unter psychologischer Leitung. Besprochen werden Themen, die den Teilnehmern am Herzen liegen. Auch zur Aufklärung über Entstehung, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten von Suchterkrankungen trägt die Gruppe bei. Falls gewünscht, gibt es auch Vorträge verschiedener Berufsgruppen.Er findet Verständnis für die heikle Lage, in der er sich befindet. Er hat die Möglichkeit, Ängste, Sorgen und Probleme offen anzusprechen, bekommt Unterstützung bei der schwierigen Gratwanderung im Umgang mit dem Betroffenen. Es gibt Anleitung zur Sorge für sich selbst und Informationen professioneller Helfer.Erster Termin ist am Montag, 31. Juli, in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr in den Räumen der Fachambulanz für Suchtprobleme Tirschenreuth, Ringstraße 55. Das Treffen wird dann weiter 14-tägig jeweils montags in der angegebenen Zeit stattfinden. Für das erste Gruppentreffen empfehlen wir eine telefonische Anmeldung (09631/79891-0). Dort gibt es auch weitere Informationen. Die Teilnahme an der Gruppe ist natürlich kostenfrei.