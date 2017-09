Vermischtes Tirschenreuth

22.09.2017

14

0 22.09.201714

Zwei neue Beschäftigte haben ihre Arbeit zum 1. September in der Verwaltung der Stadt aufgenommen. Einmal ist dies der Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten Nico Wiesend. Die zweite Verstärkung ist im Bauamt mit leitenden Aufgaben betraut und heißt Josef Köstler.

Nico Wiesend wird für die ersten Wochen seiner Ausbildungszeit in der Stadtkämmerei eingesetzt und dort bis Ende Oktober 2017 bleiben. Er ist zwar noch in der Einarbeitungsphase, steckt aber schon mitten in der Arbeit. Dem neuen Mann wurde die Rechnungskontrolle und die Prüfung von Leerständen aufgetragen. Anfang November wird er seine begleitende Ausbildung in der Schule beginnen.Auch Josef Köstler arbeitet sich noch ein, ist aber ebenfalls schon gut eingebunden. Bei der Menge an Arbeit, die bei den zahlreichen städtischen Baumaßnahmen anfällt, wird seine Fachkompetenz dringend gebraucht und auch eingesetzt.Ihm ist unter anderem die Bauleitung des neuen Multifunktionsplatzes übertragen, und außerdem ist er Ansprechpartner für alle Fragen, die beim Bau des Feuerwehrgerätehauses auftreten. Eingearbeitet wird er zudem auch in die bevorstehenden Ausschreibungen, die für das Feuerwehrgerätehaus anfallen.