18.07.2017

Peter Zimmert kann mittlerweile auf eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte mit dem Projekt "Baxi" zurückschauen. "Viele Landkreise und Gemeinden informieren sich über unser Konzept", freut sich der Mitarbeiter im Landratsamt. Nicht nur aus dem gesamten Freistaat kommen Anfragen, auch im Ausland ist man interessiert. Das Projekt hat nun sogar erste Nachahmer gefunden.

Passau legt nach

Nur Zwischenstation

Das Baxi Anmeldungen für eine Fahrt sind jeden Tag zwischen 6.30 Uhr und 21 Uhr über die kostenfreie Telefonnummer 0800/60 65 600 möglich. Der jeweilige Anmeldeschluss kann auf der Internetseite www.fahrmit-baxi.de aus dem Fahrplan abgelesen werden. Gedruckte Fahrplanhefte liegen in allen Rathäusern und Gemeindeverwaltungen sowie am Landratsamt zum Mitnehmen bereit.

Auf 18 Linien sind die Baxis im Landkreis Tirschenreuth derzeit unterwegs. Die Fahrgastzahlen steigen stetig an, und immer mehr Einwohner nehmen den flexiblen Anrufbus in Anspruch. Zimmert und seine Kollegen sind seit einigen Jahren für die Organisation der Baxis zuständig.Und die Akzeptanz in der Bevölkerung bestätigt das Team in seiner Arbeit. Auch über die Staatsgrenzen hinweg hat sich die Idee von den Kleinbussen, welche die Bequemlichkeit eines Taxis mit der Struktur und der Fahrplanorganisation von Linienbussen verbindet, herumgesprochen. Anfang Juni war Zimmert in Tschechien und informierte die Vertreter des Bezirks Pilsen über das Projekt. Die flächendeckende Bereitstellung von individualisierter Mobilität entspricht voll dem derzeitigen Zeitgeist. Damit ist der ostbayerische Landkreis ein Vorreiter für die ganze Republik.Ähnliche Konzepte sind nach Vorbild der Baxi-Idee schon umgesetzt. So sind zum Beispiel in Passau Anrufbusse unterwegs, und der Landkreis Kulmbach hat ebenfalls nachgezogen. "Die Interessenten stehen förmlich Schlange. Bald spreche ich in den Landratsämtern in Kelheim und Neustadt", schaut Zimmert nach vorn. Er gibt bei seinen Vorträgen eine Übersicht über das Konzept und stellt die Organisation der Fahrten vor.Wenn sich Landkreise oder Gemeinden dann näher für die Umsetzung oder Einführung eines solchen Mobilitätsnetzes Gedanken machen, kommen weitere Experten ins Spiel. In Tirschenreuth und Passau gestaltete Dr. Thomas Huber von der DB Regio die Lösungen maßgeblich mit.Für Zimmert aber ist das Baxi nur eine Zwischenstation zu einem weitaus umfassenderen Mobilitätskonzept im öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum. "Wir wollen noch einige Schritte weitergehen", so Zimmert. Für den Moment aber laufe das Baxi mehr als zufriedenstellend. Aktuell stehe man bereits bei über 80 000 Mitfahrern.