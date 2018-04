Vermischtes Tirschenreuth

06.04.2018

2

0 06.04.2018

Der Fahrradweg Richtung Mähring wird wohl auf ein Provisorium einschwenken. Denn für die ideale Route fehlt es an Grundstücken.

Mähring gefordert

Aufhebungsverfahren

Mit einem Sachstandsbericht zum Fahrradweg von Tirschenreuth nach Mähring wartete Bürgermeister Franz Stahl bei der zurückliegenden Stadtratssitzung auf. Bei den angedachten Routen konnte Stahl zwei Strecken allerdings nur als gedachte Linien in der Landkarte präsentieren. Dazu gehören der Weg direkt neben der Staatsstraße und die Richtung über Matzersreuth und Frauenreuth. Für diese beiden Trassen, so wusste Stahl, würden noch Grundstücke fehlen. Und auf eine Enteignung möchte es die Stadt nicht ankommen lassen.Dennoch will die Stadt beim Thema "Radweg" endlich weiterkommen. Deshalb hätte man die Route über Wondreb und Pilmersreuth am Wald bis nach Großkonreuth und damit auf das Gebiet der Nachbargemeinde ins Auge gefasst. Hier bestehe bis Wondreb bereits eine Ausschilderung in Richtung Planá, erläuterte der Bürgermeister. Paulus Mehler (CSU) bestätigte, dass dies nicht die ideale Lösung sei. Deshalb sollte man an einer Realisierung der anderen Routen "dranbleiben". Auch Florian Busl (SPD) bewertete den Weg über Pilmersreuth nur als Übergangslösung.Karl Berr (Wählergemeinschaft Umwelt) kritisierte weiter die ablehnende Haltung der Grundstücksbesitzer. Gerade durch die Verbesserung des Weges hinter Frauenreuth würden dem Landwirt nur Vorteile entstehen. Manfred Zandt (Freie Wähler) hielt das Thema für nicht so brisant, denn es gebe auch für die Fortführung nach Mähring noch keine Lösung. "Da ist dann Mähring gefordert", betonte Stahl. Für Dr. Alfred Scheidler (CU) bleibt ein Radweg auf der Straße keine ideale Lösung. "Das bewegt sich von der ursprünglichen Intention weg!" Deshalb sollte alles versucht werden, die besseren Routen zu verwirklichen. Würde im Beschluss nur von einem "Provisorium" geschrieben, wollte Scheidler aber zustimmen. Im Vorschlag wurde diese Absicht dann auch herausgestellt. Der Weg über Wondreb und Pilmersreuth werde nur als Provisorium gesehen. Gegebenenfalls könnte man sich Enteignungen vorstellen. Gegen den Beschluss stimmten Berr sowie vier Vertreter der Freien Wähler, die sich in erster Linie gegen die Möglichkeit der Enteignung wandten.Einen ungewöhnlichen Schritt unternimmt die Stadt mit der Aufhebung des Bebauungsplanes für das Gebiet "An der Glashütte". Dadurch soll eine Wohnbebauung auf vier Grundstücken ermöglicht werden. Skepsis herrschte bei den Anliegern, etwa dem benachbarten ATSV, die dadurch Nachteile befürchten. Franz Stahl verwies dabei auf "intensive Gespräche" mit dem Landratsamt. Dabei sei ihm versichert worden, dass den Nachbarn keine Nachteile entstehen.Auf das Wort der Mitarbeiter aus dem Landratsamt wollte Paulus Mehler nicht vertrauen. "Ich möchte das schriftlich", forderte der CSU-Rat. Manfred Zandt schloss sich an. "Die werden das so nicht artikulieren", hatte der Bürgermeister hier wenig Hoffnung. Für Alfred Scheidler war eine entsprechende Zusicherung wenig hilfreich. "Bei einer Klage würde sich das Gericht nicht darum scheren!" Er empfahl, eine Grunddienstbarkeit einzutragen. Gegen die Stimme von Karl Berr wurde dann beschlossen, das Aufhebungsverfahren einzuleiten.