Vermischtes Tirschenreuth

20.12.2017

Die Interkommunalen Zusammenarbeit (Ikom) Stiftland hat eine wichtige Hürde genommen, damit sich die Region einheitlich präsentieren und als Marke etablieren kann. Für ein touristisches Beschilderungskonzept bewilligt die Regierung der Oberpfalz im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie einen Zuschuss in Höhe von bis zu 387 226 Euro. Die Mittel stammen aus den Töpfen der bayerischen Tourismusförderung.

Der Zweckverband Ikom Stiftland im Landkreis Tirschenreuth beabsichtigt, ein einheitliches touristisches Beschilderungskonzept für die Städte Bärnau, Mitterteich, Waldsassen und Tirschenreuth sowie die Gemeinden Leonberg, Neualbenreuth, Plößberg und Mähring umzusetzen.Das geschnürte Paket umfasst innerörtliche Beschilderungskonzepte, Themenwanderwege, digitale Stelen und Stahlstelen, wie sie bereits in Tirschenreuth am Vizinalbahnradweg beim Kreisverkehr und an der Waldnaabaue im Einsatz sind. Zudem sollen historisch bedeutsame Gebäude in den Stiftland-Orten einheitlich beschildert werden.Ziel des Maßnahmenpakets ist es, die Besucher gezielt zu lenken und zu informieren. Die Beschilderung soll leicht verständlich und ohne Anleitung nutzbar sein und die Stärken der beteiligten Städte und Gemeinden herausheben. Das Projekt ist nach Überzeugung des Ministeriums dazu geeignet, das Stiftland zu einer gefragten Destination weiterzuentwickeln und touristisches Entwicklungspotenzial zu erschließen.