Vermischtes Tirschenreuth

01.02.2018

11

Stiftland, Steinwald und Sibyllenbad haben wieder einmal gemeinsame Sache gemacht. Drei Tage waren sie mit einem Gemeinschaftsstand beim Dresdner Reisemarkt vertreten. Über 400 Aussteller boten Urlaub für jeden Geschmack. Die Ferienregion Stiftland, die Steinwald-Allianz und das Kurmittelhaus Sibyllenbad präsentierten die Vorzüge eines Urlaubs in der nahen Nordoberpfalz. Der Fremdenverkehrsverein Neualbenreuth mit Christian Maischl und Alfons Schnurrer verwöhnte die Besucher mit frisch zubereiteten Liwanzen am Stand. "Die Dresdner zeigten reges Interesse am mitgebrachten Prospektmaterial. Viele ließen sich von uns beraten", freuen sich Ines Köckert, Belinda Hoyer und Nina Lang über die Resonanz. Von Freitag bis Sonntag waren Tausende in den Hallen unterwegs. Über 33 000 Besucher waren es bis Sonntagabend - ein satter Zuwachs von zwölf Prozent zum Vorjahr. Traditionell nimmt auf dem Reisemarkt in Dresden das Caravaning breiten Raum ein. Begleitet wurde die Messe von Hunderten Reisevorträgen.