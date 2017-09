Vermischtes Tirschenreuth

24.09.2017

Er beachtete weder Anhaltesignale noch Blaulicht der Polizei: Ein Raser beschäftigte am frühen Sonntagmorgen eine Streifenbesatzung in der Kreisstadt.

Gegen 2.45 Uhr beobachteten die Beamten in der Mitterteicher Straße einen schnell fahrenden roten 3er-BMW mit TIR-Kennzeichen - am Steuer saß ein junger Mann - und nahmen die Verfolgung auf. Am Kreisverkehr bog er in die Falkenberger Straße ab, schaltete die Scheinwerfer aus und fuhr unbeleuchtet bis zur Kornbühlstraße. Dort geriet der Raser beim Abbiegen ins Schleudern, bevor er über den Radweg in Richtung Wiesau flüchtete. Zuvor hatte er in der Mitterteicher Straße einen und in der Falkenberger Straße zwei andere Pkw jeweils mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt.Die Polizei Tirschenreuth, erreichbar unter Telefon 09631/70 110, bittet Zeugen um Hinweise in dieser Sache. Insbesondere sollten sich Verkehrsteilnehmer melden, die von dem roten BMW behindert oder gefährdet wurden.