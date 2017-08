Vermischtes Tirschenreuth

Tirschenreuth/Bärnau. 35 Jahre verkörperte Helmut Fehr den Pflegedienst des Roten Kreuzes am Grenzkamm. "Dabei wollte ich nach der Bundeswehr eigentlich in den Rettungsdienst", verriet Fehr. Dieser Wunsch wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Das BRK verabschiedete Fehr in den Ruhestand.

Am 1. Juni 1982 begann Helmut Fehr aus Wendern bei Bärnau beim BRK-Kreisverband Tirschenreuth. Da damals keine Stelle als Rettungssanitäter im Rettungsdienst frei war, startete der examinierte Krankenpfleger für den BRK-Pflegedienst im Raum Bärnau. Erst war er als Einzelkämpfer unterwegs, später als Teamleiter im Stiftland. Über drei Jahrzehnte war Fehr zuverlässiger Ansprechpartner für die Menschen am Grenzkamm, wenn es um die häusliche Pflege ging.BRK-Kreisgeschäftsführer Holger Schedl und Pflegedienstleiterin Angelika Landgraf von der Ambulanten Pflege des BRK-Kreisverbands würdigten sein Engagement in einer kleinen Feierstunde. Die ehemaligen Mitarbeiterinnen in der BRK-Kreisgeschäftsstelle überraschten Fehr mit einem "Rentnerbankl", auf dem er seinen verdienten Ruhestand im Garten genießen soll. Außerdem gab es einen "Hahn im Korb" als Anspielung darauf, dass er eine reine Damenrunde verlässt.Seit 1. August ist die examinierte Altenpflegerin Tanja Weiß Teamleiterin im Stiftland. Das Aufgabengebiet ist inzwischen vom Grenzkamm hinaus über die Kreisstadt Tirschenreuth hinweg bis in die Klosterstadt Waldsassen gewachsen. Bisher leitete Weiß das Team Steinwald. Die Ambulante Pflege des BRK-Kreisverbandes Tirschenreuth bietet ihre Dienstleistungen samt BRK-Hausnotruf und Essen auf Rädern damit im gesamten Landkreis Tirschenreuth an.