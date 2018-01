Vermischtes Tirschenreuth

Zum Jahresende hätte die Maßnahme erledigt sein sollen, aber unvorhersehbare Schwachstellen in puncto Brandschutz, haben alles verzögert. Ende März ist der Anbau des Amtsgebäudes I des Landratsamtes barrierefrei und entspricht aktuellen Brandschutzvorschriften.

Fluchtbalkon

Neuer Info-Point

Modernes Schließsystem

Die Haushaltssitzung des Kreistages findet bereits im neuen Sitzungssaal statt. Pressesprecher Walter Brucker

"Erst, wenn irgendwo etwas geöffnet wurde, eine Decke, eine Wand oder der Aufzug wurde deutlich, was brandschutztechnisch genau zu tun war", erklärt Pressesprecher Walter Brucker. Er ist sich sicher, "dass die Haushaltssitzung des Kreistages bereits im neuen Sitzungssaal stattfindet." Bis dahin müssen die Räte noch improvisieren und ihre Sitzungen weiterhin im Mehrzweckraum des Stiftland-Gymnasiums abhalten. Trotz Mehraufwand konnten die Kosten im veranschlagten Rahmen von 1,4 Millionen Euro gehalten werden.Die augenfälligsten Neuerungen sind im Außenbereich zu finden. Direkt über dem Haupteingang wurde der Arkadengang erweitert. Darauf thront jetzt ein Fluchtbalkon, erdacht vom Architekturbüro Brückner & Brückner. Aufgabenstellung war dabei: Wie bringt man viele Leute ganz schnell aus dem großen Sitzungssaal ins Freie, sollte einmal der Ernstfall eintreten. Im Saal selbst gelangt man durch eine gläserne Flügeltür schnell barrierefrei auf den Balkon.Dort finden locker 100 Menschen Platz und können dann über eine Nottreppe problemlos in den Hof des Landratsamtes absteigen. Der kleine Sitzungssaal bleibt bei den Bauarbeiten bis auf Weiteres erst einmal außen vor. Allerdings wurde dort ebenfalls eine Nottreppe eingebaut, die ins Freie führt. Im Stockwerk über den Sitzungssälen finden sich die Abteilungen Naturschutz, Betreuungsstelle und Rechnungsprüfung. Im Falle eines Falles funktioniert die Evakuierung dort über eine sogenannte Anleiterstelle in Richtung Johannisstraße. Darunter versteht man den Bereich, wo die Drehleiter der Feuerwehr andocken muss, um auf diesem Weg eingeschlossene Personen in Sicherheit zu bringen.Neben der Brandschutzertüchtigung liegt das Hauptaugenmerk der Maßnahme auf der Renovierung des großen Sitzungssaals. Der bekommt eine komplett neue Technik. Keine riesigen Lampenschirme mehr, die von der Decke herunterhängen und den Raum kleiner erscheinen lassen, als er ist. Die neue Beleuchtung wird in jedem einzelnen Element der Kassettendecke, die bleibt, wie sie ist, versenkt und rückt künftig den Saal per LED-Leuchtmittel ins rechte Licht. Neue Lautsprecher werden ebenfalls in der Decke versenkt und so angeordnet, dass von jedem Punkt des Raumes optimale Akustik garantiert ist.Der Haupteingang ins Gebäude ist jetzt barrierefrei. Eine selbstöffnende und -schließende Glasschiebetür empfängt den Besucher. Im Eingangsbereich rechts die nächste große Glasfläche, gekennzeichnet mit dem "i" für Information. Dort arbeiten vier Angestellte und helfen weiter, wenn jemand nicht weiter weiß. Auch barrierefreie Toiletten sind jetzt Standard.Lob zollt Brucker den beteiligten Firmen, die fast ausnahmslos aus der nähren Umgebung kommen. Wenn von irgendwoher ein Presslufthammer die nötige Ruhe bei einer Veranstaltung im kleinen Sitzungssaal störte und man die Arbeiter fragte, ob sie nicht für eine Stunde etwas weniger Lärm verursachen könnten, war das nie ein Thema. "Das funktionierte immer ganz problemlos und ohne Murren."Etwa 50 Mitarbeiter litten seit Juni unter der Baustelle. Aber jetzt ist das Gröbste erledigt, es gehe mittlerweile mehr um kosmetische Dinge, wie etwa Malerarbeiten. Momentan ruht die Baustelle komplett. Erst nach Dreikönig geht es wieder weiter.Nach Abschluss der Sanierung werden alle neun Eingangstüren der zum Landratsamt gehörenden Gebäude mit einem Schließsystem ausgestattet. Das öffnet die Eingangstüren am Morgen automatisch und schließt sie am Abend ebenso selbstständig. Wer dann noch drin ist, kann raus, aber nicht mehr rein. Im Anbau des Amtsgebäudes I sind dafür die infrastrukturellen Weichen bereits gestellt. Bei den anderen Türen muss nachgerüstet werden. Das soll auf jeden Fall alles in 2018 passieren.