Schwalben in Wohnungsnot

Vermischtes Tirschenreuth

04.09.2017

8

0 04.09.2017

Die bekannteste einheimische Schwalbenart ist gar nicht mehr so weit verbreitet. Es gibt immer weniger Rauchschwalben. Als Kulturfolger brüten sie meist in Gebäuden und sind daher auf menschliche Toleranz angewiesen.

Möglicherweise hat es sich unter den Gefiederten herumgesprochen, dass es sich bei dem Naturfreund und Vogelschützer Karl Berr gut wohnen lässt. Neben Amseln, Blaumeisen, Dohlen, Hänflingen, Kohlmeisen, Rauchschwalben, Staren und Rotschwänzen haben sich auch schon Stadttauben im Haus und Hof des Stadtrats angesiedelt. In diesem Jahr waren es Amseln, Blaumeisen und Rauchschwalben. Letztere brachten bei der ersten Brut drei und bei der zweiten Brut vier Jungvögel zur Welt.Schwalben werden im Volksmund seit altersher als Glücksbringer bezeichnet. Für Karl Berr ist die Rauchschwalbe wegen ihres melodischen Gesangs und ihres liebenswürdigen Wesens der Liebling unter den Gefiederten. Diese Zuneigung geht bis auf sein viertes Lebensjahr zurück. Damals brüteten die Schwalben im Hausgang. Das zutrauliche, intelligente Verhalten zeigte sich für den Tirschenreuther Vogelschützer in diesem Jahr zwei Mal, jeweils wenige Tage nach dem Ausfliegen der Jungvögel. "Ich hatte mich kurz auf dem Balkon aufgehalten, als plötzlich die Schwalben mit ihrem Nachwuchs auftauchten und bis zwei Meter über mir im Kreis flogen. Dabei brachten sie fleißig ihren schönen Gesang mit melodischem Geplauder zu Gehör", erzählt Berr. "Es klang so, als ob die Schwalbeneltern sagten: ,Bedankt euch bitte beim Karl für eure schöne Kinderstube!'"Berr hofft, mit seinem Beispiel dazu beizutragen, dass künftig mehr Oberlichte bei Einfahrten, Ställen und Hauseingängen geöffnet bleiben, die das Ein- und Ausfliegen der Rauchschwalben ermöglichen. "Nur auf diese Weise wird es möglich sein, die geflügelten Glücksbringer weiterhin zu erhalten", sagt er.Denn fehlende Nistmöglichkeiten machen den Vögeln zunehmend zu schaffen. Der allgemeine Rückgang von Fluginsekten, ihrer Hauptnahrungsquelle, ist ein weiteres Problem für die Tiere, die getreu dem alten Merkspruch "An Mariä Geburt ziehen die Schwalben furt" um den 8. September herum in Richtung Süden zu den Winterquartieren aufbrechen.