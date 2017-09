Vermischtes Tirschenreuth

15.09.2017

6

0 15.09.2017

Seit 15 Jahren verleiht das Kultusministerium in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern das Gütesiegel "Leseforum Bayern - Partner der Schulen". Auch die St.-Peter-Buchhandlung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Tirschenreuth hat die begehrte Auszeichnung erhalten - bereits zum siebten Mal in Folge.

Um dieses Gütesiegel kann sich jede Buchhandlung in Bayern, die sich nachweislich mit verschiedenen Projekten für die Leseförderung engagiert. bewerben. Buchhandlungen, welche die Anforderungen der Jury erfüllen, dürfen sich ein Jahr lang mit dem Siegel schmücken.Für das Team rund um Leiterin Gertraud Ernstberger ist dies ein weiterer Ansporn, intensiv mit den Kindergärten und den Schulen zusammenarbeiten und so die Leseförderung zu unterstützen. Geschäftsführer Berthold Kellner bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen Gertraud Ernstberger, Carolin Weiß, Alexandra Fröhlich, Kathrin Meißner sowie Anneliese Hecht für das tolle Engagement.