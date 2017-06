Spiel mit dem Feuer zu heiß

Vermischtes Tirschenreuth

21.06.2017

Nach einer Ortsbegehung am Dienstagabend war die Sache klar: Es ist einfach zu trocken, um gefahrlos ein Johannisfeuer zu entzünden. Die Schönkircher Feuerwehr geht mit gutem Beispiel voran und sagt das Fest ab.

Mit gemischten Gefühlen blickt Kreisbrandrat Andreas Wührl auf das bevorstehende Wochenende. Traditionell schüren die Landkreisbewohner an vielen Orten ein großes Mittsommerfeuer, zeitlich rund um den 21. Juni zur Sonnenwende oder am 24. Juni, dem Johannistag. "Ich hab schon Bauchschmerzen", blickt der oberste Brandschützer des Landkreises auf die trockene Wetterlage mit extrem erhöhter Waldbrandgefahr. "Aber generell verbieten können und wollen wir die Sonnwendfeuer nicht."Der Schönkircher Feuerwehr wurde die Sache jedenfalls zu heiß. Vorsitzender Michael Kallmeier hat den traditionellen Ort des Geschehens auf einer Anhöhe zwischen Schönkirch und Schönthan am Dienstag mit dem Kommandanten besichtigt. Schnell war klar: "Das lassen wir lieber bleiben. Gerade wenn wir als Feuerwehr so etwas machen, haben wir schließlich Vorbildfunktion." Hauptgrund der Absage ist der sehr nahe Wald. Außerdem ist der nächste Weiher oder Hydrant mehrere hundert Meter entfernt, die Wiesen rundum sind frisch gemäht und staubtrocken.Der Feuerwehr-Vorsitzende vertritt die Entscheidung mit Überzeugung, wenn auch mit Bedauern: "In den vergangenen Jahren haben wir das Johannisfeuer oft wegen Regens ausfallen lassen müssen. Diesmal ist das Wetter zu gut." Mit der Absage steht die Schönkircher Wehr übrigens nicht alleine da. Im Nachbarlandkreis Neustadt/WN haben sich die Kollegen aus Altenhammer schon zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschieden. Andere Vereine im Umkreis könnten sich anschließen, denn die Waldbrandgefahrenstufe droht von vier auf fünf umzuspringen - mehr geht nicht.Kreisbrandmeister Wührl hat noch die leise Hoffnung auf ein abkühlendes Gewitter zum Wochenende hin. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Veranstalter, ein Feuer im Zweifelsfall abzusagen. Ein generelles Verbot werde den unterschiedlichen Umständen nicht gerecht: "Die Feuerwehr Wiesau plant ihr Feuer für Samstag. Da ist gleich daneben ein Weiher und der Wald weit genug weg."Auf den Abstand kommt es an: Mindestens 100 Meter, so die Leitlinie, sollten es schon sein. Für die Genehmigung von Johannisfeuern sind die Gemeinden zuständig, informiert Helmut Völkl vom Landratsamt Tirschenreuth. Der Sachgebietsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung hat wegen der erhöhten Brandgefahr schon etliche Anrufe von Veranstaltern bekommen und mahnt zur erhöhten Vorsicht: "Auch wenn die Gemeinde ein Feuer genehmigt hat - mit entsprechenden Auflagen wie Abstand zum Wald - sind die Vereine in der Haftung, wenn etwas passiert." Jedem Veranstalter rät Völkl für einen größtmöglichen Sicherheitspuffer mit entsprechender Wasserversorgung. "Aber die Leute sind in der Regel ja vernünftig."Dazu passt der Tipp vom Kreisbrandmeister, die Feuerstelle ringsum kräftig zu bewässern. Dazu reichen ein paar Gießkannen voll natürlich nicht aus: "Das muss schon ordentlich durchtränkt werden", meint Andreas Wührl. Aber vielleicht sorgen auch Gewitterschauer am Donnerstagabend dafür - wenn sie denn kommen.