Vermischtes Tirschenreuth

09.08.2017

Beim Straßenunterhalt schiebt die Kreisstadt nichts auf die lange Bank. Immer mehr Geld wird in die Maßnahmen gesteckt. Aktuell rollen die Baumaschinen bei Gründlbach.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt ihren Betrag für den laufenden Straßenunterhalt tüchtig aufgestockt. Wurden vor vier Jahren rund 90 000 Euro verbaut, plant Bürgermeister Franz Stahl heuer mit 370 000 Euro mehr als das Vierfache ein.Neben den Ortsstraßen hat die Stadt aber auch den Zustand der Brücken, Sinkkästen oder Kanaldeckel im Auge. Verschiedene Maßnahmen sind bereits durchgeführt worden, darunter die Beseitigung von Schäden an Straßen oder Einlaufschächten. So waren die Arbeiter bereits in Lodermühle, Brunn und Tröglersreuth sowie im Stadtgebiet aktiv. Nächste Station wird auch der Gemeindeteil Lohnsitz sein.Zu den aufwendigsten Unterhalts-Maßnahmen in diesem Jahr gehört die Sanierung der Verbindungsstraße Kleinkonreuth-Gründlbach. Auf einer Länge von rund einem Kilometer erfolgt dort eine Oberbauverstärkung. 240 Tonnen Material brauchte es dafür. Für die Deckschicht der vier Meter breiten Fahrbahn werden weitere 120 Tonnen Material verbaut. Allein für diese Maßnahme kalkuliert die Stadt mit rund 70 000 Euro.