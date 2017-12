Starke Stützen der CSU

Vermischtes Tirschenreuth

06.12.2017

Als er in die CSU eintrat, war Konrad Adenauer noch Bundeskanzler und Alfons Goppel im Begriff, Ministerpräsident zu werden. Zur Ehrung für 55 Jahre Parteitreue hatte Georg Schmid ein Relikt aus vergangenen Zeiten mitgebracht.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der CSU-Ortsverband bei der Abschlussfeier zurück. Doch nicht nur dir gesellschaftliche und politische Mitgestaltung stand im Mittelpunkt. Auch wurden verdiente Mitglieder geehrt.Ortsvorsitzender Huberth Rosner ließ im "Seenario" das vergangene Jahr Revue passieren. Die CSU bot zahlreiche Veranstaltungen an, die nach Auskunft des Vorsitzenden hervorragend angenommen wurden. Ein Highlight sei der Preisschafkopf, bei dem vergangenes Jahr 1000 Euro für die Jugendabteilungen des Tennisclubs und des Reitvereins, in diesem Jahr 900 Euro für die Jugendsparten der Basketballer und der Feuerwehr zusammenkamen. Seit Jahrzehnten unterstütze der Ortsverband so die Tirschenreuther Jugendarbeit, sagte Rosner.Bei der Feier zum 70-jährigen Bestehen der Tirschenreuther CSU war Finanzminister Markus Söder Ehrengast. Bei der Kreisversammlung wurden vier Mitglieder des Ortsverbandes in den Vorstand gewählt. Im Stil von "Jetzt red i" präsentierte man diesmal den Fraktionsbericht, bei Zoiglmusik und Brotzeiten moderiert von Thomas Bärthlein. Als Höhepunkt des Jahres sah Huberth Rosner den Besuch des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann an. Vor über 400 Besuchern im Fischhofpark und unter großem Beifall habe der CSU-Spitzenkandidat im Bundestagswahlkampf kämpferisch über wichtige Themen wie die innere Sicherheit gesprochen. Bei dieser Veranstaltung wurden für die Bayerische Polizeistiftung 350 Euro gesammelt.Weitere Veranstaltungen waren die Winterwanderung, die Besuche der Tuchfabrik Mehler, des Architektenbüros Brückner und Brückner sowie des Stadtbauhofs, ein gemeinsames Frühstück der Frauen-Union und Jungen Union mit der Bundestagsabgeordneten Silke Launert sowie ein Vortrag des bayerischen Justizministers Winfrid Bausback über die Leitkultur.Bürgermeister Franz Stahl dankte der CSU für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ohne die Zustimmung der Fraktion wäre ein konsequentes Umsetzen des Stadtentwicklungskonzeptes nur schwer möglich. In Sachen Bildung sei man nun ein Wissenschaftsstandort in Zusammenarbeit mit der OTH Regensburg. Die medizinische Versorgung in Tirschenreuth werde durch große Investitionen in das Krankenhaus gesichert. Auch kulturell und im ÖPNV könne die Stadt punkten. Stolz war Stahl auf die Finanzkraft seiner Stadt. In den letzten 15 Jahren seien 101 Millionen Euro investiert und dabei gleichzeitig die Schulden um 2,2 Millionen gegenüber dem Jahr 2002 getilgt worden.Roland Grillmeier, stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender, überbrachte die Grüße des Landtagsabgeordneten Tobias Reiß. Er zeigte sich über die zahlreichen Aktionen des Ortsverbandes sehr erfreut und lobte den Einsatz beim Besuch des bayerischen Innenministers im August.Große Freude und ein gewisser Stolz herrschte bei der Ehrung treuer Mitglieder des Ortsverbands. Herbert Konrad, ehemaliger Stadtrat und früherer Seniorenbeauftragter, erhielt für seine 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde. Für 40-jährige Treue zur CSU gab es Auszeichnungen für Josef Zeitler, Gabriela und Franz Jäger, Max Schmidkonz, Norbert Gleißner und Konrad Weiß. Georg Schmid war schon 1962 in die CSU eingetreten und wurde somit für 55 Jahre Parteitreue geehrt. Für großes Erstaunen sorgte Schmid, als er den Anwesenden seinen alten Mitgliedsausweis zeigte, auf dem noch die Mitgliedsbeiträge abgestempelt wurden.