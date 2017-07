Vermischtes Tirschenreuth

Die Stefanusgemeinschaft ist eine Laienbewegung der katholischen Kirche. Als Bildungs- und Freundesgemeinschaft hat sie für das Dekanat das Jahresprogramm 2017/2018 erarbeitet. Auch die Ökumene spielt darin eine Rolle.

Kreuzweg und Wallfahrt

Tod und Trauer

Die kirchlich-religiösen Veranstaltungen beginnen mit dem Oktoberrosenkranz am 8. Oktober in der Bruder-Claus-Kapelle Hatzenreuth. Am 25. März 2018 ist ein Kreuzweg im Freien bei der St.-Anna-Kirche bei Mähring geplant. Höhepunkt ist auch im kommenden Jahr die Wallfahrt zum "Alten Herrgott" an Christi Himmelfahrt (10. Mai) um 13.30 Uhr.Zur religiösen Vertiefung und Weiterbildung spricht der geistliche Beirat der Stefanusgemeinschaft, Präses Pater Martin Neuhauser, am 26. November um 9.30 Uhr im Missionshaus St. Peter in Tirschenreuth zum Thema:" Wie dein Gott - so dein Leben". Auf Diözesanebene steht der eine Tagung am 21. Oktober das Thema " Ökumene - 500 Jahre Reformation" im Mittelpunkt. Referent ist der geistliche Beirat der Stefanusgemeinschaft der Diözese Regensburg, Johannes Kiefmann. Dieses Treffen im Schloss Spindlhof endet mit einem Abschlussgottesdienst um 16 Uhr.Ebenfalls in Spindlhof bei Regenstauf findet am 24. März ein ganztägiger Einkehrtag zum Thema Tod und Trauer statt. Referent dabei ist Frater Karl Pemsi vom Deutschen Orden. Die Stefanusgemeinschaft arbeitet im deutschsprachigen Raum vor allem als Freundeskreis, der seinen Angehörigen Hilfe und Rückhalt in religiösen Fragen bietet.