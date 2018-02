Vermischtes Tirschenreuth

Auch in diesem Jahr gedachte die Schulgemeinschaft des Stiftland-Gymnasiums Tirschenreuth der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags (Élyséevertrag) durch den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle und den deutschen Kanzler Konrad Adenauer. Das Gymnasium organisierte einen deutsch-französischen Tag an der Schule.

Zur kleinen Feierstunde wurden die Schüler von der fünften bis zur achten Jahrgangsstufe in den Mehrzweckraum eingeladen. Nach einer kurzen Einführung zur historischen Bedeutung des Freundschaftsvertrages durften Schüler aus der Q 11 das DELF-Diplom - ein international anerkanntes Sprachdiplom, das sie im vergangenen Schuljahr erfolgreich an der VHS Weiden abgelegt hatten - entgegennehmen. Darüber freuten sich Isabelle Bayreuther, Christina Hoferer, Hanna Kleeberger, Anja Krapfl, Julia Müller, Helena Scharf , Christina Schreiber und Larissa Weiser. Schulleiter Georg Hecht und der Fachbetreuer für Französisch, Thomas Zölch, gratulierten zu den hervorragenden Leistungen.Hervé Glatigny, der schon einige Auftritte im Rahmen des deutsch-französischen Tages am Stiftland-Gymnasium absolviert hat, trat mit seiner neuen Chansonpartnerin Isabelle Günther auf. Sie trugen gekonnt eine große Bandbreite französischer Lieder dar. Neben ihren Klassikern, wie "Au clair de la lune" und "Le loup, le renard und la belette" hatten sie auch ein paar neue Lieder dabei, so dass es ihnen einmal mehr gelang, durch ihre offene, freundliche und schülernahe Art die Jugendlichen zu begeistern.Ein Highlight war auch der Wettstreit unter den Jungen und Mädchen beim a cappella gesungenen "Frère Jacques" (bei uns als "Bruder Jakob" bekannt). Der krönende Abschluss war die Darbietung des Chansons "Aux Champs-Élysées", wo kräftig mitgesungen und mitgeklatscht wurde.Milena Döberl aus der Q 11 nahm im Schuljahr 2016/2017 an einem Einzelaustausch mit dem Collège du Sud in Bulle teil und entführte ihre Zuhörer mit ihrer computergestützten Präsentation in die französischsprachige Schweiz. So konnte sie ein echtes Beispiel für die Freundschaft unter Jugendlichen in Europa abgeben und den Nutzen der Fremdsprache Französisch auch außerhalb Frankreichs eindrucksvoll unterstreichen.